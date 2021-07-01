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    中共百年慶致賀電？國民黨議員張彥彤PO「等你GG，啾咪」

    台中市議員張彥彤。（資料照）

    台中市議員張彥彤。（資料照）

    2021/07/01 12:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中共今慶祝建黨百年，傳藍營不少大老均致賀電祝賀，中國國民黨也有中常委昨在中常會中建議發賀電，被國民黨中央以「沒有前例」冷回應；國民黨台中市議員張彥彤今在臉書PO「賀電」，強調，「等你共匪GG惹~我們會發賀電的~啾咪唷」，賀電引起來不少讚聲，有人笑讚「調皮」，更有人說「難得清醒的青年派」。

    中共今盛大慶祝建黨百年，傳國民黨前主席連戰、洪秀柱均致賀電，昨更有國民黨中常委要求以黨中央名義發賀電，但遭國民黨中央「冷回」沒有前例。

    台中市議員張彥彤今日則在臉書率先發「賀電」，PO出「等你共匪GG惹~我們會發賀電的~啾咪唷」。

    張彥彤PO文一出，就引起不少網友迴響，有人說他「好調皮」，還有人附和他「等共匪真的GG了就拍長篇影片慶祝，放煙火，寄賀電」，也有人疾呼「KMT青年台派趕緊站起來啊，別妄想那些噁心的支國高級外省人會把權力下放了」，更有人轉PO他的「賀電」稱「難得清醒的青年人」等。

    張彥彤指出，最近武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，中共軍機還頻頻擾台，處處制肘，「還跟他談什麼以禮相待」。

    張彥彤肯定國民黨在主席江啟臣的帶領下走自己的新路，強調，實在看不慣部份老一輩的黨級人士為了一己私利，「屢要當中共的小弟」，更要拖整個黨下水，「到底是什麼心態」。

    他說，國民黨很多青年派都知道這不符民意期待，都不希望再給中央予取予求，對於黨中常委建議中共發賀電被黨中央冷回一事，他說，「為一己之私被打臉剛好而已」。

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