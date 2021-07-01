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    邱顯智：中共百年黨史就是中國人權侵害史

    立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，中共百年黨史，就是一部近現代中國人權侵害史。（翻攝自線上記者會直播畫面）

    立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，中共百年黨史，就是一部近現代中國人權侵害史。（翻攝自線上記者會直播畫面）

    2021/07/01 11:41

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國共產黨今舉行百年黨慶，立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，中共百年黨史，就是一部近現代中國人權侵害史，中共對人權的侵害更是現在進行式，台灣作為民主國家除了引以為鑑，更要對中共抱持警戒，才能保持與維護台灣得來不易的自由民主；時力黨主席陳椒華則是批評國民黨，竟稱若收到黨慶活動邀請會考慮參加，「非常遺憾看到這樣的情況」。

    立法院時代力量黨團今召開「極權中共 百年人權侵害史，民主台灣 人權保護來落實」線上記者會；邱顯智表示，今天7月1日是中共建黨百年，也是香港主權移交24週年，也是港版國安法實施1週年的日子，中國共產黨百年來的黨史，就是一部近現代中國人權侵害史。

    陳椒華表示，中共恣意的打壓，不只針對著自己的人民，也針對著台灣，除了對自己人民，也針對著台灣，做出各種對台灣惡意行為，如阻撓台灣取得疫苗、派遣軍機進入台灣防空識別區、更在經濟上無預警地停止鳳梨輸入，甚至試圖藉由操縱台灣邦交國，去干擾台灣與邦交國的友誼。

    然而，陳椒華指出，中共手上沾滿中國人民的血，並將手伸向台灣，但國民黨卻表明，若收到中共黨慶活動會考慮參加，甚至過去有國民黨的退役將領，赴對岸參加中共政治慶典，高唱中國國歌，這種情況不應該發生，未來再發生類似事件，政府也應依「兩岸人民關係條例」第9之3條，堅決進行處分，不應讓這條法律形同虛設，並造成國人敵我認知上的錯誤。

    時力立委王婉諭提到，今天是香港主權移交24週年，「中英聯合聲明」在聯合國登記在案，當中提到的「港人高度自治五十年不變」承諾，在連50年的一半時間都還不到，就已經蕩然無存，香港的民主自由、言論自由已遭剝奪。

    王婉諭說，隨著中共的控制與強壓，台港政府之間的關係也逐漸惡化，台灣在港辦事處人員被迫撤回台，而台灣在澳辦事處代理處長也被迫回台，時力黨團肯定政府在前線堅守到最後一刻，但也要提醒政府應預先規劃敏感業務的承辦方式，如果有在港台人因國安法被捕，或者受僱於台灣經濟或文化機關的香港職員因國安法被逮，政府有那些可行的緊急協助方式，需先提前規劃與思考。

    邱顯智指出，援港的主要法源「港澳條例」第18條，密度不足、也沒有制定難民法，目前完全由行政院專案做個案決定，欠缺取得居留、身分權利等等的明確規定，港人前景不明，也可能因為政策變更而受害，政府應將相關機制法制化，才是一個法治國家的作為，糗行政院應於將相關協助機關及機制常態化，甚至給予正式的預算和編制。

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