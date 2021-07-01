莫讓中共殘害香港下一代！港人籲開放來台就學

台灣香港協會、香港邊城青年等港人在台團體今日舉行記者會，呼籲台灣政府能夠開放讓香港小孩來台就讀國中小學及幼稚園，使其脫離中共愛國教育的洗腦。（記者陳鈺馥翻攝）

2021/07/01 11:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共百年黨慶今日在北京登場，港人在台團體今日舉行七一線上記者會，譴責港共及中共政府聯手摧毀香港，呼籲在台港人不要放棄撐香港，並希望台灣政府堅定援港，能夠開放讓香港小孩來台就讀國中、小學及幼稚園，使其早日脫離中共愛國教育洗腦。

台灣香港協會秘書長李淇表示，今年基於政治環境考量，香港首次不舉行七一遊行，2019年反送中運動啟動港人流亡及移民潮，過去兩年有7萬人離開香港，其中有2萬人選擇來到台灣，更多人是嚮往台灣的民主自由而來，希望有生之年能守住台灣民主堡壘，守住香港下一代不被中共愛國教育所荼毒。

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李淇指出，台灣是全世界最早提出援助香港的國家，港人都感念在心、永不忘記。自從「港版國安法」去年通過後，政治壓迫已出現在非前線的抗爭者身上，但不是所有人都符合港澳條例第18條所定義的有立即危害，也不是每個人都能用專案來台。

她建議，台灣政府的撐港意志不必然都要用專案方式，可以加開多元來台管道，回歸一般港人居留定居和移民政策通盤檢討，目前港人來台無法用「就業」方式取得定居資格，有一定工作經驗港人來台後，還必須從大學開始讀起，會造成一定經濟壓力，生涯規劃無所適從，盼可以暢通就業取得移民的管道。

台灣香港協會常務理事天爸談及，選擇來台灣定居是為了小孩的教育，對香港人來說「教育是很敏感的」，2012年香港家長走上街頭擋住了國民教育，底線是不能接受培養對共產黨忠誠的教育。

天爸指出，目前在「港版國安法」上路後，這些事情都發生了，香港家長都非常恐懼，擔心孩子在港接受這種教育，希望台灣政府能開放讓香港小孩來台就讀國中小學、幼稚園，並讓未成年小孩的家長以依親方式來台居留。

他提及，許多港人希望把就讀國小、幼稚園小孩送來台灣就讀，現在香港連國小校園都出現舉報情況，希望台灣政府能夠早日開放，讓香港下一代能來台灣求學，不要讓香港小孩被培養信奉共產黨的教育所洗腦。

香港邊城青年理事長江旻諺表示，今天是中共百年黨慶，現在北京宛如戒嚴打壓不同的聲音，同樣情形也在香港上演，香港媒體被迫關閉，接下來還會有更多人因「港版國安法」被逮捕起訴。

江旻諺指出，今天也是港版國安法實施滿一週年，這一年來許多港人遭到逮捕，駐港辦事處人員被迫撤回，台港政府關係跌到最糟糕地步，但是台灣與香港人站在一起，台港共同面對中共政權的打壓，可以建立好的夥伴關係，希望撐香港持續下去。

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