為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台海軍情》中共建黨百年前夕 「距台最近」平潭共軍宣誓引遐想

    解放軍東部戰區29日有數10名官兵集結在距台最近的平潭縣，對著中共黨旗宣誓。（圖翻攝自微博）

    解放軍東部戰區29日有數10名官兵集結在距台最近的平潭縣，對著中共黨旗宣誓。（圖翻攝自微博）

    2021/06/30 18:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中共7月1日將慶祝建黨百年，近期對台動作頻頻，武統聲浪越來越多。中國解放軍東部戰區傳出近日有數10名官兵，特地選在與台灣最近的福建省平潭縣舉行宣誓效忠共產黨的儀式，敏感時機引發各界聯想。

    綜合中、港媒體報導，29日解放軍東部戰區數10名官兵在挑在平潭縣「祖國大陸－台灣島 最近距離68海里」的標語前，對著中共黨旗宣誓、錄影。據悉，平潭是中國大陸距台灣最近的地方，這裡有福建省管轄的綜合實驗區，當初希望吸引台商投資、進駐，這幾年下來成效似乎不彰。

    此外，解放軍東部戰區官方微博29日也釋出空軍多支航空兵部隊「戰地宣誓」效忠共產黨的活動影片，片中可見官兵高唱《人民空軍忠於黨》等歌曲，為中共建黨100周年提前暖壽。

    除了東部戰區以外，中國火箭軍「東風系列導彈」亮相大閱兵、實彈演訓等諸多畫面，也都在近日陸續公開。有分析人士認為，中共的東風系列導彈，是目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系統，可以說是共軍的「殺手鐧」；還稱共軍已對台灣各個軍事目標進行過模擬打擊。

    此前中國軍方就多次聲稱，解放軍有信心挫敗「一切台獨分裂活動」，一再老調重彈說要捍衛主權和領土完整。這次在距台最近的平潭縣宣誓、高唱戰歌、亮相軍武，時機之敏感引外界遐想。

    東部戰區還釋出空軍官兵高唱《人民空軍忠於黨》戰歌。（圖翻攝自微博）

    東部戰區還釋出空軍官兵高唱《人民空軍忠於黨》戰歌。（圖翻攝自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    接受CNN專訪！吳釗燮：中國想攻台 就必須付出代價
    2021/06/24 16:49

    接受CNN專訪！吳釗燮：中國想攻台 就必須付出代價
    共機大舉擾台 新加坡智庫：軍事威脅外還有其他目的
    2021/06/03 01:14

    共機大舉擾台 新加坡智庫：軍事威脅外還有其他目的

    網石《MARVEL未來革命》事前預約全球開跑
    台海軍情》不懷好意！中國著手建造076兩棲艦 劍指南海與台灣
    2021/05/16 14:28

    台海軍情》不懷好意！中國著手建造076兩棲艦 劍指南海與台灣
    台海軍情》首批增程型雄二E巡弋飛彈 傳已撥交部隊服役
    2020/11/25 13:33

    台海軍情》首批增程型雄二E巡弋飛彈 傳已撥交部隊服役

    股債齊進穩定收益
    政治今日熱門
    議員揭員工確診名單柯市府揚言法辦 陳怡君嗆：管好你的紅衛兵
    2021/06/29 19:39

    議員揭員工確診名單柯市府揚言法辦 陳怡君嗆：管好你的紅衛兵

    無視三級警戒 清泉崗高球場爆退將違規揮桿
    2021/06/29 19:37

    無視三級警戒 清泉崗高球場爆退將違規揮桿

    嚴防Delta！拜託千萬戰戰兢兢 蔡英文：一定要讓確診持續下降
    2021/06/29 21:26

    嚴防Delta！拜託千萬戰戰兢兢 蔡英文：一定要讓確診持續下降

    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」
    2021/06/30 05:46

    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播