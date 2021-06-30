台海軍情》中共建黨百年前夕 「距台最近」平潭共軍宣誓引遐想

解放軍東部戰區29日有數10名官兵集結在距台最近的平潭縣，對著中共黨旗宣誓。（圖翻攝自微博）

2021/06/30 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共7月1日將慶祝建黨百年，近期對台動作頻頻，武統聲浪越來越多。中國解放軍東部戰區傳出近日有數10名官兵，特地選在與台灣最近的福建省平潭縣舉行宣誓效忠共產黨的儀式，敏感時機引發各界聯想。

綜合中、港媒體報導，29日解放軍東部戰區數10名官兵在挑在平潭縣「祖國大陸－台灣島 最近距離68海里」的標語前，對著中共黨旗宣誓、錄影。據悉，平潭是中國大陸距台灣最近的地方，這裡有福建省管轄的綜合實驗區，當初希望吸引台商投資、進駐，這幾年下來成效似乎不彰。

請繼續往下閱讀...

此外，解放軍東部戰區官方微博29日也釋出空軍多支航空兵部隊「戰地宣誓」效忠共產黨的活動影片，片中可見官兵高唱《人民空軍忠於黨》等歌曲，為中共建黨100周年提前暖壽。

除了東部戰區以外，中國火箭軍「東風系列導彈」亮相大閱兵、實彈演訓等諸多畫面，也都在近日陸續公開。有分析人士認為，中共的東風系列導彈，是目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系統，可以說是共軍的「殺手鐧」；還稱共軍已對台灣各個軍事目標進行過模擬打擊。

此前中國軍方就多次聲稱，解放軍有信心挫敗「一切台獨分裂活動」，一再老調重彈說要捍衛主權和領土完整。這次在距台最近的平潭縣宣誓、高唱戰歌、亮相軍武，時機之敏感引外界遐想。

東部戰區還釋出空軍官兵高唱《人民空軍忠於黨》戰歌。（圖翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法