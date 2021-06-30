汙名化疫苗還不夠？民進黨團批國民黨汙名化TIFA

立法院民進黨團今天上午舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/06/30 11:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕台美貿易暨投資架構協定（TIFA）今早登場，立法院民進黨團今天指出，國民黨主席江啟臣把TIFA比喻為兩岸服貿是不倫不類的類比，國民黨汙名化疫苗還不夠，還要把TIFA汙名化成兩岸服貿，這次會談相關透明公開作法和國會監督一樣都不會少。

立法院民進黨團今天上午舉行「經貿持續開拓，疫苗依序進來」記者會，民進黨團書記長羅致政表示，美國是台灣重要經貿夥伴，無論是高科技合作或傳統產業貿易交流，如何推動台美更多的經貿合作，尤其自由化的談判，絕對是兩國共同努力目標和方向，今天是時隔5年TIFA重新啟動，5年來政府做了很多努力，美國在這個時間點重啟談判，反映了台灣在美國經貿戰略的重要性提升當中，加上台美之間有各取所需的合作樣態，美國因此在這個時間點重啟TIFA。

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羅致政指出，台灣各政黨都應該肯定政府對於兩國之間貿易進一步整合的努力，很遺憾國民黨做了非常錯誤的類比，國民黨主席江啟臣在臉書提到，把台美TIFA等同兩岸服貿談判，江啟臣說蔡政府要做到訊息透明讓國會監督，江啟臣用黨主席甚至黨主席候選人的身分來發表這樣的看法，江啟臣過去是台灣經濟研究院APEC研究中心主任，我們看不到江啟臣教授的角色，這樣的類比不倫不類。

羅致政說，TIFA是台美之間經貿對話談判平台，兩岸服貿則是涉及兩岸具體貿易談判，衝擊的面向和產業具體且明顯，當時國民黨用半分鐘時間通過服貿當然引起反彈；TIFA在國民黨時期也有舉行過，這次依循過去基準，相關透明公開作法和國會監督一樣都不會少，國民黨汙名化疫苗還不夠，還要把TIFA汙名化成兩岸服貿。

羅致政表示，如果懷疑TIFA有黑箱等於打臉過去的國民黨，如果懷疑TIFA國會監督也是打臉過去國民黨，現在的TIFA模式跟過去都一樣，國民黨這時候為了打擊執政民進黨，不惜把台美合作平台汙名化，拿兩岸服貿談判做類比，希望江啟臣的教授身分進場，黨主席身分退場，用專業來說台美經貿合作重要性。

而針對TIFA談判，羅致政說，台灣表達了希望把疫苗進出口加速作為談判重點，白宮發言人莎琪特別提到美國有注意到台灣取得疫苗的途徑被截斷，過去這段時間我們也不斷向國內民眾說明，的確有政治干擾台灣取得疫苗，白宮說法也證實有這樣的干擾存在，而這個干擾就是中國因素，不論BNT或上海復星，很遺憾國內有一部份的人也配合中國干擾打亂疫苗採購進程。

民進黨團幹事長劉世芳表示，民進黨肯定且歡迎TIFA會談，有關討論簡化疫苗進出口程序，對於台灣控制疫情取得疫苗會有比較正面的發展，在野黨把TIFA比喻為兩岸服貿，就是「竹篙湊菜刀」，請江主席把專業拿出來，放棄黨主席來亂的身分。

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