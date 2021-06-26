台美TIFA將復談 國民黨：民進黨政府切莫重蹈萊豬覆轍

我國與美國將於30日召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會議。示意圖。（路透檔案照）

2021/06/26 22:46

〔記者施曉光／台北報導〕我國與美國將於30日召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會議，國民黨國際事務部今晚表示歡迎，並希望民進黨政府以臺灣利益優先，為所當為，創造雙贏，切莫重蹈去年率爾開放萊豬進口的覆轍。

國民黨國際部並警告，本月底的TIFA會談必定涉及我國實質經濟利益，任何政府的具體承諾，都必須先做好內部溝通，傾聽民間與相關產業的聲音，虛心接受國會與民意的規範與監督，但目前並未看到政府足夠的溝通與傾聽，令人擔心，而且TIFA會談主題範圍遼闊，根據過往經驗，我國多需力爭才能把對我有利的議題帶上談判桌，民進黨政府是否能抗拒美方談判壓力，並不樂觀。

請繼續往下閱讀...

國民黨國際部指出，去年美國為我國的第2大出口國、第5大進口國，我國則是美國的第9大貿易夥伴，雙邊投資關係穩定，所以TIFA會談及所促成的進展有其意義，雙方自1994年簽署TIFA協定以來，共舉行過10次會議，首次會談於1995年召開，馬政府時期有3次，蔡英文政府時期，這次是繼2016年10月於華府舉行後的第2次，期間雖稱臺美關係「史上最好」，但如此重要的會談已中斷近5年，非常可惜。

國民黨國際部認為，去年9月30日臺美簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，涵括基礎建設、經貿、金融、能源等多個領域，但該備忘錄內容應公布卻始終未公布，立委要求公布也未果，因此該備忘錄會否影響我國在TIFA會談中對美方的議價空間，尚待民進黨政府以誠實的態度向國人說明，讓國人放心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法