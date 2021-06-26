為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美TIFA將復談 國民黨：民進黨政府切莫重蹈萊豬覆轍

    我國與美國將於30日召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會議。示意圖。（路透檔案照）

    我國與美國將於30日召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會議。示意圖。（路透檔案照）

    2021/06/26 22:46

    〔記者施曉光／台北報導〕我國與美國將於30日召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會議，國民黨國際事務部今晚表示歡迎，並希望民進黨政府以臺灣利益優先，為所當為，創造雙贏，切莫重蹈去年率爾開放萊豬進口的覆轍。

    國民黨國際部並警告，本月底的TIFA會談必定涉及我國實質經濟利益，任何政府的具體承諾，都必須先做好內部溝通，傾聽民間與相關產業的聲音，虛心接受國會與民意的規範與監督，但目前並未看到政府足夠的溝通與傾聽，令人擔心，而且TIFA會談主題範圍遼闊，根據過往經驗，我國多需力爭才能把對我有利的議題帶上談判桌，民進黨政府是否能抗拒美方談判壓力，並不樂觀。

    國民黨國際部指出，去年美國為我國的第2大出口國、第5大進口國，我國則是美國的第9大貿易夥伴，雙邊投資關係穩定，所以TIFA會談及所促成的進展有其意義，雙方自1994年簽署TIFA協定以來，共舉行過10次會議，首次會談於1995年召開，馬政府時期有3次，蔡英文政府時期，這次是繼2016年10月於華府舉行後的第2次，期間雖稱臺美關係「史上最好」，但如此重要的會談已中斷近5年，非常可惜。

    國民黨國際部認為，去年9月30日臺美簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，涵括基礎建設、經貿、金融、能源等多個領域，但該備忘錄內容應公布卻始終未公布，立委要求公布也未果，因此該備忘錄會否影響我國在TIFA會談中對美方的議價空間，尚待民進黨政府以誠實的態度向國人說明，讓國人放心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美日馳援疫苗 國民黨團酸：印證無能領導者是全民不幸
    2021/06/26 13:50

    美日馳援疫苗 國民黨團酸：印證無能領導者是全民不幸
    台美TIFA將登場 我方將由楊珍妮率領軍對話
    2021/06/25 20:49

    台美TIFA將登場 我方將由楊珍妮率領軍對話

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    TIFA復談在即 柯建銘籲在野黨：別再操作無限上綱社會對立
    2021/06/11 18:57

    TIFA復談在即 柯建銘籲在野黨：別再操作無限上綱社會對立
    戴琪、鄧振中視訊 台美TIFA重啟會談
    2021/06/11 05:30

    戴琪、鄧振中視訊 台美TIFA重啟會談

    兼顧領息雙收益策略
    政治今日熱門
    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導
    2021/06/26 12:42

    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    2021/06/26 09:42

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲
    2021/06/26 07:40

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動
    2021/06/26 08:46

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播