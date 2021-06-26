美日馳援疫苗 國民黨團酸：印證無能領導者是全民不幸

對於美日馳援我國疫苗，國民黨團批評，這印證無能領導者是全民的不幸。（國民黨團提供）

2021/06/26 13:50

〔記者陳昀／台北報導〕日本外相茂木敏充25日宣布追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，日本已捐與預定捐贈的疫苗累計已達224萬劑，對於美、日馳援我國疫苗，國民黨團今發新聞稿批評，這印證無能的領導者是全民的不幸，並質疑，國產與國際疫苗採購的扭曲比例，令人懷疑政府是在創造國產疫苗非打不可的條件。

國民黨團表示，日本再次對台灣伸出援手，令人欣慰，但如果去年我們有買到3000萬劑BNT疫苗、跟莫德納下單數量提高到1000萬劑、如果去年沒有拒絕AZ委請代工，今時今日，台灣不僅可以預防疫情爆發、少死逾600條人命，有餘力也可對外援助、善盡國際責任，為什麼卻反其道而行？

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國民黨團質疑，為什麼東洋代理的3000萬劑的BNT疫苗「破局」、3億劑AZ代工「破局」、地方政府要買「卡著」、鴻海要捐500萬劑疫苗被政府處處刁難，連慈濟要捐疫苗，衛福部長陳時中都跳出來說買太多會困擾，疫苗有人嫌多的嗎？世界其他國家搶買、加購，蔡英文政府卻狂卡，令人民懷疑蔡英文是不是中華民國總統？還是國產疫苗公司的董事長？

國民黨團指出，台灣2020年人均GDP2萬8306美元，外匯存高達5400億美元，高居世界第5，但國際疫苗採購量僅有1981萬劑，未進行三期實驗的國產疫苗採購卻高達1000萬劑，扭曲的比例，讓人懷疑政府的居心。台灣目前疫苗接種率低到僅有7%，這些都是在創造國產疫苗非打不可的條件。

國民黨團表示，因為國際疫苗量太少，大部分的國人仍被迫等著打國產疫苗，蔡英文在此時為國產疫苗大開綠燈，以前所未有的EUA標準，拿民眾的生命開玩笑，他們並引述日本作家大前研一書中內容「無能的領導者是全民的不幸！」及「一個禮拜若想不出緊急對策，就算花一年時間也想不出來！」，批評這就是現在蔡英文的寫照，更是台灣人民當前的無奈與悲哀！

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