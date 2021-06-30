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    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」

    英國《金融時報》29日發表題為「台灣的團結在中國假訊息的衝擊下破裂」報導，道出「中國假訊息關鍵傳播模式」。圖為中國共產黨示意圖。（美聯社檔案照）

    英國《金融時報》29日發表題為「台灣的團結在中國假訊息的衝擊下破裂」報導，道出「中國假訊息關鍵傳播模式」。圖為中國共產黨示意圖。（美聯社檔案照）

    2021/06/30 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》29日發表題為「台灣的團結在中國假訊息的衝擊下破裂」報導，道出「中國假訊息關鍵傳播模式」，文末希望台灣下一代能對「中國虛假信息巨魔」產生免疫力。

    報導指出，台灣爆發武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）引發黨派紛爭，謠言也助長了恐懼，相較於西方民主國家在疫情期間發生的內部摩擦，台灣旁邊還有中國隨時虎視眈眈，準備抓住時機來分裂台灣社會，北京使用假訊息作為武器，從去年疫情大流行爆發以來，中國針對台灣的訊息行動急遽增加。

    撰寫報導的《金融時報》記者凱瑟琳·希勒（Kathrin Hille）認為，隨著台灣確診數與死亡數上升，中國的假訊息攻擊開始奏效，有分析指出，中國假訊息在台灣傳播的關鍵模式是，源自中國的假新聞獲遭扭曲的消息，透過LINE或是批踢踢實業坊（PTT）傳播，進而進入台灣主流媒體。

    無國界記者組織認為，台灣在亞洲擁有第二大的新聞自由，僅次於南韓，但台灣的媒體環境兩極化，「以煽情和追求利潤為主導」，民間組織正在努力提高民眾媒體識讀能力，希望教育學生如何判斷新聞的可信度，希勒寫道「只能希望台灣有時間等待下一代對『中國虛假信息巨魔』產生免疫力。」

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