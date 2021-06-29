台美TIFA明復談 對話項目「比過去更廣泛」

行政院經貿談判辦公室今表示，這次TIFA會議涵蓋項目，比過去更加廣泛。 （資料照）

2021/06/29 17:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕睽違5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議週三將復談。行政院經貿談判辦公室今表示，這次會議議題涵蓋項目，比過去更加廣泛，除一般貿易議題，國際貿易新議題的討論，能讓台美雙方加深國際合作，並讓台灣經貿順利與國際接軌，為我方長期戰略目標，先打下重要基礎。

第11屆TIFA會議將於明日上午透過視訊召開，我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率各部會與談；美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

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行政院經貿談判辦公室今發布會前新聞稿，表示此次會談將注重提升、深化台美經貿關係的途徑，與台美雙方在疫後經濟復甦上的合作，在中斷近5年之後，這將是未來台美雙邊經貿合作重要基礎。

行政院經貿談判辦公室進一步預告，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。

行政院經貿談判辦公室說，期盼此次會議能為台灣企業注入活水，例如貿易便捷化、數位貿易等議題，將有助於企業促進創新、貨品進出口與投資，轉型邁向新經濟。

行政院經貿談判辦公室說明，這次議題涵蓋項目，相比過去更加廣泛，除一般貿易議題，國際貿易新議題的討論，能讓台美雙方加深國際合作，並讓台灣經貿順利與國際接軌，為我方長期戰略目標，先打下重要基礎。

此外，針對會議成果，行政院預計於週三下午4點半，召開記者會向國人完整說明。

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