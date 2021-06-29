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    各界力挺枋山芒果 蔡總統：爲家鄉向熱心朋友們致謝

    總統蔡英文今下午發表線上談話。（取自蔡英文臉書直播）

    總統蔡英文今下午發表線上談話。（取自蔡英文臉書直播）

    2021/06/29 17:17

    〔記者楊淳卉／台北報導〕屏東縣枋山鄉因出現Delta變種株病例，引發枋山愛文芒果退訂潮，屏東出身的總統蔡英文今下午發表線上談話，特別向國人道出「心裡話」表示，枋山芒果因農委會協助產銷及民眾熱心購買，短短兩天就解決芒果退訂問題，她要為她的家鄉，向熱心伸出援手的朋友致上最深的感謝。

    蔡總統今下午針對防疫工作及台美TIFA會談發表線上談話。蔡總統表示，從近日確診人數看來，疫情有下降趨勢，但傳染力強、致死力高的Delta侵入屏東枋山，她要拜託大家提高緊覺，不能大意。

    蔡總統說，我們已經加強邊境管理，也與各縣市政府持續合作。昨天，苗栗前進指揮所已經完成任務、宣布解編，屏東、雙北部分，我們也正密切合作，盼透過篩檢、疫調、匡列、隔離、疫苗施打等多管齊下，讓確診人數持續下降。希望大家務必配合指揮中心指引，一起努力，讓台灣早日走出疫情陰霾。

    蔡總統最後說，疫情中，我們看到很多朋友為前線醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，在網路上幫小店家宣傳外賣資訊，用自己的力量來支援前線，這些努力都是台灣社會中善良、敦厚、溫暖、動人的一面。謝謝這段時間每一位付出的台灣人，因為有你們，台灣才能在一次次挑戰中展現韌性，度過困難。

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