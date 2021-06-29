彰化物流員扛家計 失能父好轉1家3口卻染疫

彰化男物流員染疫 同住的大姑、常來為失能父親送餐的媽媽也確診。（彰化縣政府提供）

2021/06/29 17:05

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣昨公布1名30多歲男性物流員確診，一同居住的姑姑、常來為失能父親送餐的媽媽也染疫，但3人發病日相近，感染源還需待查。消息傳出後，地方也感到訝異，表示物流男家中經營鞋店，近幾年因生意不佳，父親中風等因素外出工作，一肩扛起家中經濟，而最近男子父親身體終於好轉，沒想到同住家人卻都染疫，真是命運捉弄。

據了解，物流男家中在員林市經營鞋店，一家人跟姑姑同住鞋店樓上民宅，不過受景氣影響，近年鞋店生意不佳，父母也因故離異，後來父親因中風失能，只由姑姑負責顧店，物流男則出外工作維持家中經濟，母親也經常送餐給父親，後來父親在家人照料下逐漸恢復，近日還能下樓走動，未料又發生家人一一染疫，一家再度被迫分離。

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記者今前往該鞋店，店門均已拉下暫停營業。附近鄰居表示，該家鞋店位在三角窗，早期生意相當好，可是後來製鞋業凋零，加上老闆身體出狀況，經營面臨倒閉危機，原本要接棒給兒子，但他選擇出外工作，也把賺來的錢照顧父親，相當孝順。一旁店家也說，物流男生活起居正常，很訝異他會確診。

彰化縣衛生局表示，個案CT值18.21，同住者大姑CT值10.93、媽媽CT值14.62，3人病毒量都相當高，由於3人發病時間相近，仍需進一步疫調釐清，目前也安排全職照護員照顧個案失能的父親，讓雙方都能安心治療。

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彰化物流男子1家3口染疫，家中經營鞋店拉下鐵門暫停營業，清潔隊員前往消毒。（記者陳冠備攝）

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