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    海巡成功艦今抵花蓮港 提升守護東部海域國門效能

    由我國製造的海巡署第2艘安平級巡防艦「成功艦」（CG-602），6月25日於高雄辦理交船儀式後，今由艦長劉康義領航抵達花蓮港。（圖由東部地區機動海巡隊提供）

    由我國製造的海巡署第2艘安平級巡防艦「成功艦」（CG-602），6月25日於高雄辦理交船儀式後，今由艦長劉康義領航抵達花蓮港。（圖由東部地區機動海巡隊提供）

    2021/06/29 15:19

    ［記者王峻祺／花蓮報導］由我國製造的海巡署第2艘安平級巡防艦「成功艦」（CG-602），6月25日於高雄辦理交船儀式後，今由艦長劉康義領航抵達花蓮港，值得一提的是，劉康義是花蓮人，對於能返鄉守護東部海域備感榮耀，表示生力軍「成功艦」未來將有效全面提升東部海域護漁及維權任務。

    總統蔡英文去年主持命名的第2艘安平級巡防艦「成功艦」，原定今年10月底前完成驗收交船，但建造工程超前，在海巡署及中信造船公司共同努力下，6月25日提前辦理交船儀式，並任命投入東部海域勤務。

    「成功艦」今在艦長劉康義領航下抵達花蓮港，艦隊分署東部地區機動海巡隊為迎接新戰力，安排臺東艦於花蓮港外進行噴水歡迎儀式，港外也吸引許多艦艇及軍事迷觀禮。

    劉康義說，成功艦船長65.4公尺、船寬14.8公尺，總噸位1287噸，續航力高達3250海里，本艦採全鋁合金建造，最大航速可達44節以上，不僅能執行海上救火及驅離任務，整體通訊、偵蒐及迎戰轉換能力也大幅提升，強化國防戰力。

    針對武裝系統部分，成功艦設置最大射程達120公尺的高壓水砲，並搭載單點配賦式獨立作業的警備救難艇；另也配備1門鎮海火箭彈武器系統及1門（2管）20機砲遙控砲塔。

    東部地區機動海巡隊表示，「成功艦」是東機隊海上巡緝與防疫工作的生力軍，未來可有效全面提升東部海域護漁及維權任務，並能透過「海巡智慧船舶指揮管理系統」，於海上執行任務時，與陸上勤務指揮中心或其他巡防艦艇進行視訊電話、多方會議及即時影音等作業，「看得到、聽得到、指揮得到」。

    東機隊強調，成功艦返抵花蓮港後，艦隊分署將陸續安排艦上人員進行戰系裝備及成軍等教育訓練，完成後將盡速投入巡防任務，發揮最大守護國門效能。

    海巡成功艦今由艦長劉康義（右3）領航抵達花蓮港，未來將提升守護東部海域國門效能。（圖由東部地區機動海巡隊提供）

    海巡成功艦今由艦長劉康義（右3）領航抵達花蓮港，未來將提升守護東部海域國門效能。（圖由東部地區機動海巡隊提供）

    「成功艦」今在艦長劉康義領航下抵達花蓮港，艦隊分署東部地區機動海巡隊為迎接新戰力，安排臺東艦於花蓮港外進行噴水歡迎儀式，港外也吸引許多艦艇及軍事迷觀禮。 （圖由東部地區機動海巡隊提供）

    「成功艦」今在艦長劉康義領航下抵達花蓮港，艦隊分署東部地區機動海巡隊為迎接新戰力，安排臺東艦於花蓮港外進行噴水歡迎儀式，港外也吸引許多艦艇及軍事迷觀禮。 （圖由東部地區機動海巡隊提供）

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