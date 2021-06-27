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    總統與證嚴通話協調疫苗 江啟臣：盼比照郭董、台積電得到授權

    江啟臣今早表示，政府不要阻擋慈濟等慈善團體捐贈疫苗，希望能比照鴻海創辦人郭台銘、台積電得到政府授權，不要讓行善也變成要政府的特許才能進行。（國民黨提供）

    江啟臣今早表示，政府不要阻擋慈濟等慈善團體捐贈疫苗，希望能比照鴻海創辦人郭台銘、台積電得到政府授權，不要讓行善也變成要政府的特許才能進行。（國民黨提供）

    2021/06/27 11:23

    〔記者林良昇／台北報導〕慈濟基金會申請洽購500萬劑BNT疫苗，蔡英文總統與慈濟創辦人證嚴法師通話，協助作業進行，國民黨主席江啟臣今批評，中央流行疫情指揮中心和蔡總統在演黑白臉、唱雙簧，演不好看的封建大戲，讓大家看了很噁心。

    慈濟洽購500萬劑BNT疫苗，蔡英文總統與證嚴法師視訊通話，保證政府一樣會積極處理。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，會再跟慈濟溝通，看如何進行比較順暢，當然也必須先檢視相關文件內容，再跟慈濟做進一步的溝通

    江啟臣今早表示，政府不要阻擋慈濟等慈善團體捐贈疫苗，希望能比照鴻海創辦人郭台銘、台積電得到政府授權，不要讓行善也變成要政府的特許才能進行。

    江啟臣批評，最近指揮中心讓這些團體碰軟釘子，再由蔡總統出來開綠燈或授權，讓外界看到是在演黑白臉、唱雙簧，演不好看的封建大戲，人民會覺得政府不是積極在協助而是有意在阻擋。當行善變成要政府來施捨、特許，讓大家看了很噁心。

    江啟臣說，政府應苦民所苦，廣納不同善意積極協助，讓所有願意幫助台灣人民的善心力量都能夠在此時此刻充分展現，而且具體落實，希望蔡政府能體會民間的善心善念，共同期待就是趕快取得疫苗度過此刻難關。

    此外，對於外傳國民黨也擬捐贈250萬劑BNT疫苗，找立場親藍的工商協進會出面，江啟臣表示，疫苗能救命，國民黨會竭盡所能協助，在黨內也成立了疫苗對策委員會，非常積極努力跟各方接觸，民間團體、工商企業界都集思廣益，希望能趕快促成，讓民眾有疫苗可以施打。

    江啟臣指出，在過程中，國民黨沒有必要一定要站在第一線，大家也不希望這事情被拿來做政治操作或過度政治化，國民黨一直都是在幕後對管道或財源等方面協助幫忙。

    江啟臣說，工商團體非常務實、低調、積極，目的都是希望能幫人民趕快找到足夠安全的疫苗，只是這樣的努力跟善意，遺憾最後還是被行政院勸阻，令人相當失望，這勸阻的不光是各界的善意，更是阻擋了人民活命的機會，希望政府能開大門、納善意。

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