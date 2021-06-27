救總8億元不動產收歸國有 黨產會：直接移轉登記國家名下

行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值8億餘元不動產須全部移轉國有。圖為救總須移轉國有標的。（黨產會提供）

2021/06/27 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值8億餘元不動產須全部移轉國有，救總不服提行政訴訟、聲請停止執行，最高行政法院本月24日裁定，北高行原審准許停止執行的裁定予以廢棄；黨產會官員今日受訪表示，國有財產署接下來會將登記於救總名下不動產，直接移轉登記為國有。

黨產會統計，救總名下35筆不動產不動產，將直接移轉國有的土地有3329坪、建物4318坪、車位349坪，公告現值新台幣8億352萬元，一年可以收租4900多萬元。

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須移轉國有不動產，有土城太陽城社區門口空地1筆，公告現值2250萬；新北市貢寮閒置土地7筆，公告現值2003萬；天玉大樓一整棟，公告現值1億856萬；北投明德大樓，公告現值7351萬；土城綜合大樓，公告現值6461萬元；貢寮24間平房，公告現值3116萬元。

以及台北市羅斯福路之救總辦公室所在地的裕民大樓2樓及車位，公告現值1億1792萬元；內湖達爾文科技大樓9樓、10樓及車位，公告現值2億2496萬元；台北市和平西路力麒中正大樓6樓、11樓、12樓及車位，公告現值1億1526萬元。

黨產會官員指出，黨產會所下行政處分當中，有救總、中廣土地、婦聯會美齡樓不動產須移轉國有。以不動產來講，救總案將會是國家第一次將不當黨產「不動產」收歸國有。

他說明，最高行裁定後續會送至黨產會，因該案不屬於金錢動產的移轉，黨產會將會同國有財產署辦理移轉登記。亦即會去國產署請其將救總名下不動產，全部移轉登記至國家名下。

救總應移轉國有的不動產，北投明德大樓一整棟。（黨產會提供）

救總應移轉國有的不動產，土城太陽城社區門口空地。（黨產會提供）

救總應移轉國有的不動產，新北市貢寮7筆閒置土地。（黨產會提供）

救總應移轉國有的不動產，台北市士林區天玉大樓一整棟。（黨產會提供）

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