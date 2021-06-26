共軍擴增福建沿海直升機基地 國防院學者：可能對台斬首或突襲

國防院學者沈明室指出，中共近期擴建福建沿海直升機基地，可能作為對台採取斬首及突襲行動使用。圖為中共解放軍直-20直升機。（路透資料照）

2021/06/26 12:37

〔記者吳書緯／台北報導〕中共陸軍的陸航部隊近年發展快速，全軍13個集團軍與新疆、西藏軍區均編制1個陸航旅。國防院學者沈明室指出，中共近期擴建福建沿海直升機基地，可能作為對台採取斬首及突襲行動使用，因應共軍突襲，國軍刺針飛彈如何與雷達結合，形成第一波的低空防禦系統非常重要，或可透過遠程火箭或對地飛彈針對福建沿岸機場給予先制打擊，發揮重層嚇阻效果。

國防院最新一期「國防安全雙週報」，國防院中共政軍與作戰概念研究所研究員沈明室以「共軍陸航及空中突擊部隊近期訓練的趨勢」為題，分析中共陸軍陸航部隊近期發展概況，以及共軍各型直升機在作戰任務的分配。

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沈明室指出，中共陸軍13個集團軍以及西藏、新疆軍區均編制1個陸航旅（共計13個陸航旅，兩個空中突擊旅），陸航旅一般下轄2至3個武裝直升機營以及3至4個運輸突擊直升機營，1至2個空中突擊營，以及相關部隊；武裝直升機數量32至48架、運輸直升機48至64架。

近年中共仿造美國黑鷹直升機發展出「直20」運輸直升機，不過目前尚未換裝至鄰近台灣的東部戰區，沈明室指出，近期中共陸航戰訓地點及活動仍以集團居及戰區場地為主，如鄰近台灣的72集團軍於3月底，曾進行過實戰背景下空中突擊、精兵奪控演練，主要強調加快空中突擊力量轉型，協同多兵種偵察打擊、兵力投送、多維突防等訓練，以提升遠程突防能力。

此外，沈明室提到，也是鄰近台灣的73集團軍，曾對小島進行多機型、多彈種跨海突防突擊演練，而多機型除武裝直升機外，還包括運輸直升機和偵察、通訊和電子對抗直升機等。

除了裝備面外，沈明室表示，中共近期正在翻修擴建距離台灣最近的福清龍田、泉州惠安軍用機場，根據衛星圖片顯示，漳州沿海地區已建成一座直升機基地，證明中共空軍和陸航部隊已經成立前進基地，當情勢升高時，可能就會進入這些機場，對台灣採取斬首及突襲行動，而從機場後勤設施可以看出未來佈署機種是以空中突擊直升機為主。

針對未來趨勢，沈明室分析，中共直升機是融合俄、法、美的性能和戰術運用，然而即便發展出類似美國阿帕契直升機的「直10」以及似黑鷹直升機的「直20」，外型雖然相似，但發動機的效能不足，影響其作戰能量，此外目前還在邊換裝邊訓練，是否能應急作戰仍有待觀察。

台灣當面的東部戰區的運輸直升機仍仰賴「直8」直升機進行空中運輸，沈明室認為，「直8」攜行特戰隊員數量不足，進行大規模的空中突襲，能量受到影響，每個集團軍頂多能運輸一個空中突擊營，集中整個戰區的運輸直升機，又容易被發現，因此直升機遠程兵力投射的速度與數量仍不足，對台作戰還是要仰賴空降軍的空降作戰，但以台灣作戰環境，跳傘作戰傷亡比率也會增加。

此外，沈明室提到，中共武裝直升機的火力，也能對主要目標如雷達站、軍事基地、指揮中樞等進行斬首攻擊，摧毀台灣的指管通情設施，讓台灣無法掌握共軍後續動態，使中共火箭軍和空中火力擴大對台攻擊。

為因應中共陸航直升機的突擊，沈明室提到，對於低空飛行的直升機監偵與攔截非常重要，海軍軍艦和陸軍都已採購單人刺針飛彈，陸戰隊也有雙聯裝刺針飛彈，陸軍有復仇者系統，主要還是透過雷達與近程飛彈的結合，在外島與軍艦形成第一波的低空防禦系統非常重要。

沈明室建議，國軍可開始演練武裝直升機對抗中共武裝直升機的戰術訓練，不一定是面對面的纏鬥，而是利用熟悉台灣地形地貌、以及偽裝掩蔽優勢，當中共武裝直升機飛抵台灣本島附近，透過聯合低層防空方式，聯合刺針飛彈、防空火砲、武裝直升機等，給予猝然打擊，降低突襲效果。

另外，沈明室提及，中共在福建沿岸的機場與設施，國軍可透過遠程火箭或空對地、地對地飛彈給予先制打擊，破壞其作戰力以及先進的直升機系統，發揮重層嚇阻效果。

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