軍武新知》又邁進一步！ 美軍最新戰搜直升機關鍵測試完成

美國空軍發布新聞稿，指出最新的戰鬥搜救直升機HH-60W「快樂綠巨人II式」已完成最新的發展測試，朝全面投入作戰又邁進了一步。（翻攝自美國空軍）

2021/04/17 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍發布新聞稿，指出最新的戰鬥搜救直升機HH-60W「快樂綠巨人II式」已完成最新的發展測試，朝全面投入作戰又邁進了一步，下一階段的機身測試在2022年進行，屆時將由戰鬥搜救聯合測試部隊在奈利斯空軍基地執行。

美國空軍15日發表新聞稿，宣布最新的戰鬥搜救直升機HH-60W完成發展測試，該測試流程的最後一步是檢查機上的武器系統是否配置正確且能在飛行中順利運作，HH-60W配備7.62毫米加特林機槍，每分鐘可發射3000發子彈、點五零機槍可每分鐘發射1100發子彈。

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HH-60W測試工作於2019年5月開始，當時進行首度試飛，並於當年11月運抵艾格林基地的413飛測中隊，進行全方位的測試，6架受測的HH-60W共累積超過1100個飛行小時。

HH-60W測試團隊負責人、第413飛測中隊懷特克（Joe Whiteaker）表示：「及時完成該測試計畫，是團隊取得的了不起成就」，他強調「團隊透過創新的作法和決心，克服了艱難的逆境」；藉這些測試的結果能確保未來乘員和計畫的決策者都充分了解『快樂綠巨人II式』的性能。

413飛測中隊指揮官中尉德克斯（Wayne Dirkes）表示，他為來自各方的許多人團結一致，來共同完成這項具有挑戰性的測試計畫，感到自豪。

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