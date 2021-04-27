三中案馬英九將被傳作證 蔡易餘分析馬律師團與檢方策略

立委蔡易餘。（資料照）

2021/04/27 09:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨三中黨產案已進入檢辯交互詰問證人的尾聲，由於前總統馬英九始終對錄音內容保持緘默，檢方將首度聲請傳馬於5月12日「作證」釐清錄音內容。民進黨立委蔡易餘今天在廣播節目中分析，馬英九律師團策略就是打擊證據效果，不讓錄音內容有實際效果，所以行使緘默權，檢察官則想凸顯馬英九就是有扮演角色，所以傳喚作證。

蔡易餘說，由於被告可以行使緘默權，變成不好釐清的狀況，因為私人違法取證在證據能力上還需要其他補強證據，少了補強證據，過去案例都認為私人違法取證不能當作有罪的唯一證據，所以可以看到他們在打證據，不讓錄音裡面內容有實際效果，所以行使緘默權。

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針對馬英九要出庭作證，蔡易餘指出，三中案牽扯的人很多，馬英九雖然是被告，但是可以用證人的方式來說明，檢察官的攻防，可能就是就當時的錄音內容，因為有馬英九和很多人的對話，三中案也有涉及假交易，那些人還有違反會計法詐欺等等問題，那部份馬英九就可以以證人身分說明當時買賣為什麼有不同價差。

蔡易餘說，不過相信馬英九律師團會強調這案跟馬英九有關會影響緘默權，這個訴訟攻防，檢察官想呈現馬英九就是有角色，馬英九如果在需要用證人身分說明的場合行使緘默權會影響法官心證，不過法官最後判決當然不會用這樣的論調。

蔡易餘表示，另外，錄音的當事人也會被傳喚作證，除了錄音，他們的說法也是重點，馬英九訴訟策略就是讓檢察官無法把脈絡釐清，馬英九律師團策略就是打擊證據效果，所以檢察官逼不得已出招希望馬以證人身分說明，而每個人都有作證的義務，作證不能不講話，要具結、誠實說明，偽證就是7年以下有期徒刑。

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