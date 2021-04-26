謝長廷指台灣也排核廢水入海 陳菊：我沒有評論

國家人權委員會、教育部26日舉行「人權教育合作深耕計畫」啟動記者會，國家人權委員會主委陳菊出席致詞。（記者簡榮豐攝）

2021/04/26 15:10

〔記者謝君臨／台北報導〕日本政府預計2年後將福島核電廠廢水稀釋排放入海，我國駐日代表謝長廷近日在臉書稱，我國核電廠廢水也是排放入海，並秀出證據，引起國民黨不滿，要求謝在29日前到立法院備詢，若不到會有更大動作。監察院長、國家人權委員會主委陳菊今被詢問對於謝發廢水文的看法，僅低調表示：「我沒有評論」。

陳菊今出席人權會與教育部「人權教育合作深耕計畫」啟動記者會前，被媒體堵訪詢問，謝長廷針對核廢水的發文，是否不太妥當？陳菊僅低調表示：「對於目前在進行中的（事情），因為都還在了解中，所以沒有評論」，並強調監察權是事後權；媒體續追問，會否勸謝不要發文？陳菊再回覆：「我沒有評論」。

請繼續往下閱讀...

會後，媒體詢問香港近況，指香港傳出現在築起網路長城，有滿多網站在香港網路上是看不到的。陳菊說，人權會會關心所有人權的受害者，也會關心大家在人權追求上所遭遇到的障礙，至於個別（案件）部分，「我沒有評論」。

謝長廷日前提到，台灣核電廠也排放含氚的核廢水入海，遭國民黨批評並諷刺他是「助」日代表，還向警政署提出檢舉，要求他返國說明。謝則強調，自己說的若非事實，去坐牢也沒有問題，接著更在臉書上貼出核二廠上一季（109年第4季）的廢水排放內容及統計圖當作「證據」，用以證明自己的清白。

謝長廷說，據報表記錄，台灣排放的核廢水不僅有「氚」，還有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，雖然數量微小，但是不該存在，更指出「我們現在的技術很困難消除氚，可以推定氚還是隨廢水一起排放」。

對此，原能會回應，不同於日本的嚴重核子事故的善後排放，我國核電廠排放廢水屬例行正常排放，與國際核電廠做法相同，且排放均符合法規規定。

立法院國民黨團更在今天舉行記者會嗆聲，如果謝長廷在29日之前不到立院備詢，國民黨團會有更大行動，直到蔡總統撤換謝長廷為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法