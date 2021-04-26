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    國務機要費除罪化修法遭批「智障」 蔡碧仲槓藍委：好好修口德

    法務部政次蔡碧仲今26日出席立院司法及法制委員會備詢。（記者塗建榮攝）

    法務部政次蔡碧仲今26日出席立院司法及法制委員會備詢。（記者塗建榮攝）

    2021/04/26 13:19

    〔記者林良昇／台北報導〕攸關國務機要費除罪化修法的「會計法第99條之1條文修正草案」本週將審查，國民黨立委賴士葆司法院、法務部等單位不表示意見「碰到扁案就智障」，引起法務部次長蔡碧仲不滿，強調不能接受攻擊，要賴「好好修口德」，雙方互槓。

    立法院司法及法制委員會今邀司法院、法務部、審計部、行政院主計總處等機關就「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告。

    國民黨質疑「會計法第99條之1」修法是為扁案脫罪的個案式修法，在委員會上連環砲轟，國民黨立委鄭麗文質詢時要求在場官員舉手表態贊成還是反對修法，在詢問是否反對時無人舉手，在詢問贊成時，蔡碧仲突然舉手表示要提程序問題。

    司法及法制委員會召委葉毓蘭糾正，在立院提程序問題是立委的權利，來報告的部會官員沒有辦法提這程序，蔡碧仲只好更正說法，但強調想要表達意見，獲葉同意。

    蔡碧仲說，各部會不能推諉說不表示意見，但今天要回答的不是是非題，他有提出法律平等性、明確性原則等相關立場，不能說沒有意見，不能這樣問，蔡的說法引起鄭麗文大怒吼「我不能問你嗎？」痛斥蔡囂張，兩人一度槓上。

    賴士葆質詢時也稱，他對於各部會都不表態，表達嚴重遺憾跟抗議，「立委提案，行政部門都有意見，現在都沒意見？」質疑「碰到扁案就智障？」

    蔡碧仲不滿賴士葆說法，表示不能接受賴的攻擊，侮辱法務部是智障，講話要小心，賴士葆也動怒嗆「當然是智障阿」，因為不表示意見。蔡則回嗆，強調他有講了很多，不能不聽就說沒有意見，不是贊成或反對這麼簡單，希望賴「好好修口德」。

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