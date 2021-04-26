費鴻泰問柯建銘「相不相信吳淑珍發票」 柯反問：相信馬特別費發票嗎

立法院國民黨團總召費鴻泰（左）今向民進黨團總召柯建銘（右）質疑「你相信吳淑珍閨密的發票嗎？」柯建銘隨後在自己的質詢時回問費「你相信馬英九特別費的發票嗎？」（資料照）

2021/04/26 12:41

〔記者林良昇／台北報導〕國務機要費除罪化修法引起藍綠互槓，立法院國民黨團總召費鴻泰今在立院司法及法制委員會質詢時，向在場的民進黨團總召柯建銘質疑「你相信吳淑珍閨密的發票嗎？」柯建銘隨後在自己的質詢時回問費「你相信馬英九特別費的發票嗎？」強調這是歷史共業問題，不是藍綠問題。

立院立法院司法及法制委員會今邀總統府秘書長、司法院秘書長、審計部審計長、法務部長、行政院主計總處主計長、廉政署長等列席就「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告﹔總統府主張除審議預算案及總統府主管法案時列席被詢外，不應立院之邀進行專題報告，以符憲法規定及憲政慣例，因而請假。

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費鴻泰在質詢時提出會議詢問，一度質問國民黨的委員會召委葉毓蘭「為什麼總統不派人來？」質疑總統府是「羞於見人」，他要表達強烈抗議。

費鴻泰也質疑，攸關前總統陳水扁國務機要費的案子，法院都不審，是在等會計法第99條之1修法通過，國務機要費除罪化後才要審嗎？法官不是怠惰就是政治考量，這樣沒人會相信司法。

費鴻泰也一一詢問到場的審計部副審計長李順保、主計總處副主計長李國興是否相信吳淑珍的發票？李順保回應，當時就是查核發現有異常，有移送高檢署和監察院，李國興則說，他接近審計部的看法。費隨後發現柯建銘到了委員會現場，也在質詢時連問3次柯「你相信吳淑珍閨密的發票嗎？」

在費鴻泰質詢後，柯建銘質詢表示，他很同情葉毓蘭當主席，配合國民黨團排案。對於費鴻泰提出的詢問，柯建銘形容，費接近咆嘯地問他相不相信吳淑珍發票，他要回問費「你相信馬英九當初特別費發票是真的嗎？」同樣道理，馬英九特別費發票也不是真的，是用大發票把小發票蓋住。

柯建銘強調，這件事情要還原歷史，是歷史共業問題，也該轉型正義，國務機要費的除罪化絕對有正當性，這是憲法談的平等原則，絕對沒有藍綠問題，這一代台灣人不敢面對這問題的話，不配做政治人物。

不過，在柯建銘質詢結束後，葉毓蘭還發言回應柯，拿出柯的書「大局‧承擔」，強調她的價值不會因為今天在立院裡面就忘掉了，她都追尋柯在立院「以小搏大」，不會被收買﹔但她也開玩笑說，她可能待價而沽，「你們給我一個第一金控董事長」肥缺，她說不定就去了。

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