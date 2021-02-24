監察院長陳菊帶隊巡查高雄港與台鐵地下化 監委：高雄改變很大

監察院長陳菊偕同12位監委巡察高雄鐵路地下化，台鐵高雄站站長上官慧珠（右一） 現場導覽說明。（記者王榮祥翻攝）

2021/02/24 22:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕監察院長陳菊今偕同12位監察委員，巡查高雄港與高雄鐵路地下化工程，陳菊認為港市合作應該再加把勁、高雄發展值得期待，不少監委們則訝異久久沒來南部，高雄改變很大。

監察院今天由院長陳菊與12位監委，上午先巡查高雄港，了解港區空間調整事宜、以及各想港市合作的效益，接著轉往台鐵高雄車站與美術館站，訪查鐵路地下化後營運情況、以及綠廊進展。

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鐵道局南工處表示，高雄車站及美術館車站，均由站長上官慧珠導覽說明，介紹台鐵最新的設備，以及整體空間規畫；另適逢中博高架橋即將拆除，由鐵道局南工處第二工程段段長馬良俊介紹中博高架橋拆除計畫，及配合通車的站西路、高雄車站第二期工程概況等。

歷任三屆高雄市長的陳菊，對於台鐵簡報內容感到很熟悉，還特別在美術館站上層的綠廊逗留，感受一下全新的綠廊空間；看過港區與鐵路地下化工程後，陳菊強調港市合作要繼續、且要加快，對於鐵路地下化的高雄城市樣貌，她非常期待。

部分監委則透露很久沒到高雄，覺得這次看到的高雄變很多，跟以前很不一樣，相信港灣建設與鐵路地下化完工後，能讓地方更有活力。

鐵道局南工處說明站西路通車規劃。（記者王榮祥翻攝）

陳菊與監委參訪台鐵高雄車站營運情況。（記者王榮祥翻攝）

監察院長陳菊回娘家高雄，看看鐵路地下化的進展。（記者王榮祥翻攝）

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