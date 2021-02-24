為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    監察院長陳菊帶隊巡查高雄港與台鐵地下化 監委：高雄改變很大

    監察院長陳菊偕同12位監委巡察高雄鐵路地下化，台鐵高雄站站長上官慧珠（右一） 現場導覽說明。（記者王榮祥翻攝）

    監察院長陳菊偕同12位監委巡察高雄鐵路地下化，台鐵高雄站站長上官慧珠（右一） 現場導覽說明。（記者王榮祥翻攝）

    2021/02/24 22:33

    〔記者王榮祥／高雄報導〕監察院長陳菊今偕同12位監察委員，巡查高雄港與高雄鐵路地下化工程，陳菊認為港市合作應該再加把勁、高雄發展值得期待，不少監委們則訝異久久沒來南部，高雄改變很大。

    監察院今天由院長陳菊與12位監委，上午先巡查高雄港，了解港區空間調整事宜、以及各想港市合作的效益，接著轉往台鐵高雄車站與美術館站，訪查鐵路地下化後營運情況、以及綠廊進展。

    鐵道局南工處表示，高雄車站及美術館車站，均由站長上官慧珠導覽說明，介紹台鐵最新的設備，以及整體空間規畫；另適逢中博高架橋即將拆除，由鐵道局南工處第二工程段段長馬良俊介紹中博高架橋拆除計畫，及配合通車的站西路、高雄車站第二期工程概況等。

    歷任三屆高雄市長的陳菊，對於台鐵簡報內容感到很熟悉，還特別在美術館站上層的綠廊逗留，感受一下全新的綠廊空間；看過港區與鐵路地下化工程後，陳菊強調港市合作要繼續、且要加快，對於鐵路地下化的高雄城市樣貌，她非常期待。

    部分監委則透露很久沒到高雄，覺得這次看到的高雄變很多，跟以前很不一樣，相信港灣建設與鐵路地下化完工後，能讓地方更有活力。

    鐵道局南工處說明站西路通車規劃。（記者王榮祥翻攝）

    鐵道局南工處說明站西路通車規劃。（記者王榮祥翻攝）

    陳菊與監委參訪台鐵高雄車站營運情況。（記者王榮祥翻攝）

    陳菊與監委參訪台鐵高雄車站營運情況。（記者王榮祥翻攝）

    監察院長陳菊回娘家高雄，看看鐵路地下化的進展。（記者王榮祥翻攝）

    監察院長陳菊回娘家高雄，看看鐵路地下化的進展。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍委涉賄仍拒藍白合作 國民黨團暫緩釋憲「擋菊」
    2020/08/08 09:52

    藍委涉賄仍拒藍白合作 國民黨團暫緩釋憲「擋菊」
    蔡總統監誓 監察院長陳菊完成宣誓
    2020/08/03 12:30

    蔡總統監誓 監察院長陳菊完成宣誓

    滙豐卓越理財20週年 跨世代的理財服務故事
    陳菊上任監察院長 國民黨批徹底東廠化
    2020/08/01 21:29

    陳菊上任監察院長 國民黨批徹底東廠化
    監察權應對司法權做必要制衡 陳菊：我們有我們的堅持
    2020/08/01 14:36

    監察權應對司法權做必要制衡 陳菊：我們有我們的堅持
    監察院長陳菊：這是我最後工作、最後公職
    2020/08/01 14:01

    監察院長陳菊：這是我最後工作、最後公職
    政治今日熱門
    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席
    2021/02/24 05:30

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席

    228活動邀馬出席 柯：希望和解
    2021/02/24 05:30

    228活動邀馬出席 柯：希望和解

    《觀察筆記》鄉關
    2021/02/24 05:30

    《觀察筆記》鄉關

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播