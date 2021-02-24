為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬英九批邱太三「不負責任」 陸委會：在野人士不需製造內部紛擾

    新任陸委會主委邱太三昨日提及，中國對九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受。前總統馬英九今日上午受訪批評，找藉口做批評，「非常不負責任」；對此，陸委會表示，在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。（資料照）

    新任陸委會主委邱太三昨日提及，中國對九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受。前總統馬英九今日上午受訪批評，找藉口做批評，「非常不負責任」；對此，陸委會表示，在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。（資料照）

    2021/02/24 19:52

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕新任陸委會主委邱太三昨日提及，中國對九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受。前總統馬英九今日上午受訪批評，找藉口做批評，「非常不負責任」；對此，陸委會表示，在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。

    馬英九聲稱，自己任內依九二共識，使兩岸和平繁榮、穩定外交關係，但民進黨做不到就不願做，至今也拿不出任何替代方案，卻找藉口做此批評，「非常不負責任。」

    陸委會回應，政府捍衛國家主權及民主自由的的政策立場一貫，也獲得國際社會肯定及台灣民意的支持。各界對於邱主委表達盡力在疫情緩解後恢復正常有序交流、逐步化解對立分歧的主張，均表示正面看法，這也是本會致力維護台海和平穩定負責任的做法。在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國國台辦重申須回九二共識 陸委會籲對岸正視台灣人反對
    2021/02/24 17:30

    中國國台辦重申須回九二共識 陸委會籲對岸正視台灣人反對
    稱九二共識被中國新加註 馬英九轟邱太三「不負責任」
    2021/02/24 13:15

    稱九二共識被中國新加註 馬英九轟邱太三「不負責任」

    滙豐卓越理財20週年 跨世代的理財服務故事
    中方稱邱太三「這位先生」混淆九二共識與一國兩制 綠委：是習近平說的
    2021/02/24 12:38

    中方稱邱太三「這位先生」混淆九二共識與一國兩制 綠委：是習近平說的
    邱太三盼兩岸春暖花開 國台辦彈舊調：東風春露須回到九二共識
    2021/02/24 11:29

    邱太三盼兩岸春暖花開 國台辦彈舊調：東風春露須回到九二共識
    政治今日熱門
    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席
    2021/02/24 05:30

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席

    228活動邀馬出席 柯：希望和解
    2021/02/24 05:30

    228活動邀馬出席 柯：希望和解

    《觀察筆記》鄉關
    2021/02/24 05:30

    《觀察筆記》鄉關

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播