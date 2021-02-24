馬英九批邱太三「不負責任」 陸委會：在野人士不需製造內部紛擾

新任陸委會主委邱太三昨日提及，中國對九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受。前總統馬英九今日上午受訪批評，找藉口做批評，「非常不負責任」；對此，陸委會表示，在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。（資料照）

2021/02/24 19:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新任陸委會主委邱太三昨日提及，中國對九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受。前總統馬英九今日上午受訪批評，找藉口做批評，「非常不負責任」；對此，陸委會表示，在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。

馬英九聲稱，自己任內依九二共識，使兩岸和平繁榮、穩定外交關係，但民進黨做不到就不願做，至今也拿不出任何替代方案，卻找藉口做此批評，「非常不負責任。」

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陸委會回應，政府捍衛國家主權及民主自由的的政策立場一貫，也獲得國際社會肯定及台灣民意的支持。各界對於邱主委表達盡力在疫情緩解後恢復正常有序交流、逐步化解對立分歧的主張，均表示正面看法，這也是本會致力維護台海和平穩定負責任的做法。在野人士不需要在台灣民眾無法接受的政治主張上製造內部紛擾。

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