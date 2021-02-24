邱太三盼兩岸春暖花開 國台辦彈舊調：東風春露須回到九二共識

中國國台辦發言人馬曉光今日表示，春暖需要有東風，花開需要有雨露，東風、雨露就是「九二共識」。（翻攝直播）

2021/02/24 11:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕邱太三接掌陸委會主委，昨日就任對中國釋出期待未来兩岸能夠春暖花開，盼兩岸能恢復一般交流。中國國台辦發言人馬曉光今日回應表示，春暖需要有東風，花開需要有雨露，東風、雨露就是「九二共識」。

邱太三昨日在陸委會主委交接典禮致詞強調，他都持續關注中國情勢發展，更重要的是台灣能不能確保國家主權，以及引以為傲的台灣民主，這是任何一個政府都責無旁貸的。

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邱太三指出，他接任陸委會主委是「有恃無恐」，秉持蔡總統指示，在堅定國家主權和台灣民主原則下，面對後疫情時代兩岸交流將恢復，勢必要能有系統推動、建置。這段時間有很多兩岸好朋友共同期待，期待兩岸未來能春暖花開。

馬曉光今日回應，兩岸關係曾經有過春暖花開。春暖需要有東風，花開需要有雨露。東風、雨露就是「九二共識」。如果台灣的先生們有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持九二共識的共同政治基礎上來。

面對台灣方面解讀這是對中國釋出善意，馬曉光聞訊說，「我們對於台灣內部的人事變動沒有評論」。關鍵是看你的政策和行動。古人說，換湯當然最好還換藥。如果僅僅是換湯不換藥，這個病恐怕還是治不好。最終民進黨當局拿出什麽樣的兩岸政策，是否能回到九二共識的政治基礎上來，這是關鍵。

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