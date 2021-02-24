中國國台辦重申須回九二共識 陸委會籲對岸正視台灣人反對

陸委會呼籲對岸，要為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔，正視台灣人民對其倡議「一國兩制」、「九二共識」等矮化台灣之政治框架及負面作為的反對與質疑。（資料照）

2021/02/24 17:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新任陸委會主委邱太三昨日在交接典禮，提出兩岸未來「春暖花開」的期待。中國國台辦發言人馬曉光今日回應，春暖需有東風，花開需要雨露，東風雨露就是「九二共識」，若台灣的先生們有期待，就回到堅持九二共識的共同政治基礎；陸委會今日呼籲，對岸要為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔，正視台灣人民對其倡議「一國兩制」、「九二共識」等矮化台灣之政治框架及負面作為的反對與質疑。

馬曉光上午表明，既然提出了「心願」，就應該知道滿足心願的路徑和條件在哪裡。造成當前兩岸關係複雜嚴峻、緊張對抗局面的原因眾所周知。解鈴還須繫鈴人，期待春天就要拿出播種春天的務實態度和實際行動來。

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陸委會回應，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例推動兩岸事務，致力維護台海和平穩定，也持續正向看待兩岸交流30多年來的經驗與成果。邱主任委員上任後已表達對於兩岸關係的期許，也提出在疫情獲得控制後有序恢復交流往來，並檢視相關法規、制度的完備性與落實情形，確保民眾權益與兩岸健康正常互動。

陸委會指出，交流是雙向，不是單方作為可以達成，我們呼籲對岸要為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔，在相互尊重、善意理解的態度下，正視台灣人民對其倡議「一國兩制」、「九二共識」等矮化台灣之政治框架及負面作為的反對與質疑，真正務實思考良善舉措，才有助於逐步化解雙方對立與分歧。

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