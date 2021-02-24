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    中方稱邱太三「這位先生」混淆九二共識與一國兩制 綠委：是習近平說的

    中國國台辦發言人馬曉光今日在記者會以「這位先生」回稱陸委會主委邱太三，並批「這位先生」刻意把九二共識和一國兩制混為一談。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人馬曉光今日在記者會以「這位先生」回稱陸委會主委邱太三，並批「這位先生」刻意把九二共識和一國兩制混為一談。（翻攝直播）

    2021/02/24 12:38

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱太三昨日在交接典禮受訪表示，中國對於九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受。中國國台辦發言人馬曉光今日在記者會以「這位先生」回稱邱太三，並痛批「這位先生」刻意把九二共識和一國兩制混為一談，不是不知道，而是故意扭曲混淆、蓄意嫁接。對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪反批，習近平已將九二共識定義為「一國兩制的台灣方案」，這是全世界都知道的事，台灣人民無法接受九二共識。

    對於邱太三說法，馬曉光表示，一國兩制是大陸方面提出的解決台灣問題的科學構想。九二共識是當前兩岸關係和平發展的前提基礎。把這兩者移花接木、混為一談，是民進黨當局妄圖否定九二共識，否定兩岸關係共同政治基礎的新花招。

    馬曉光重申，1992年，海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。海基會的表述是：在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。

    馬曉光指出，海協會的表述是「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。在共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

    關於邱太三期待兩岸春暖花開，馬曉光又說，只講春暖花開是不夠的，要思考為什麼有過春暖花開？為什麼曾經的春暖花開局面被民進黨當局一手摧殘，變成秋風蕭瑟？他認為，是否接受九二共識，關係到兩岸關係的根本性質，是檢驗台灣當局所謂「善意」的試金石。只要承認九二共識的歷史事實，認同其核心意涵，雙方的接觸交往就不存在障礙。

    民進黨立委賴瑞隆批評，九二共識是「一國兩制的台灣方案」，這是前年從習近平口中說出來的，也是全世界都知道的事，台灣沒有任何一個政黨能接受一國兩制，九二共識更不會台灣人民所信任，國台辦應該反省思考，就兩岸關係尋找新的方向來討論，而不是用九二共識來強迫台灣接受。

    「九二共識就是一國兩制台灣方案！」賴瑞隆強調，台灣人民無法接受一國兩制台灣方案，九二共識已被習近平和一國兩制連在一起，跳針要台灣回到九二共識，這只是讓陸委會釋出的變成僵局，國台辦不應預設政治前提及立場，也不應用「這位先生」稱邱太三，國台辦只是將台灣推到中國對立面。

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