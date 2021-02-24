柯文哲：和王金平無所不談
〔記者郭安家／台北報導〕國民黨7月改選黨主席牽動2024年總統大選布局，國民黨主席江啟臣今與台北市長柯文哲見面掀起「藍白合」話題，前立法院長王金平今天上午和鴻海集團創辦人郭台銘拜廟，王又表示，春節期間柯文哲與趙康都有來拜會，「韓市長好像還沒有。」對此，柯文哲今下午堵訪說，聊很多，無所不談；被問及是否聊2024年總統大選？柯則不語。
柯文哲今下午參加台北市政府公安督導會報受訪表示，和王金平「聊很多、無所不談」，媒體又問大巨蛋是否明年中營運？柯則說，不能預設時間。
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〔記者郭安家／台北報導〕國民黨7月改選黨主席牽動2024年總統大選布局，國民黨主席江啟臣今與台北市長柯文哲見面掀起「藍白合」話題，前立法院長王金平今天上午和鴻海集團創辦人郭台銘拜廟，王又表示，春節期間柯文哲與趙康都有來拜會，「韓市長好像還沒有。」對此，柯文哲今下午堵訪說，聊很多，無所不談；被問及是否聊2024年總統大選？柯則不語。
柯文哲今下午參加台北市政府公安督導會報受訪表示，和王金平「聊很多、無所不談」，媒體又問大巨蛋是否明年中營運？柯則說，不能預設時間。