王金平透露柯趙江都有來拜年聊天 「韓市長好像還沒有」

鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平今天赴廟參拜。（記者邱書昱攝）

2021/02/24 12:27

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨主席之越演越烈，競選連任的江啟臣及回鍋藍營的中廣董事長趙少康之外，前高雄市長韓國瑜也動作頻頻，對此，前立法院長王金平今天被媒體問及韓的付出，他直說，「我不了解他、不了解」，但特別的是，王金平透露，過年期間台北市長柯文哲和趙少康都有找他聊天，但韓國瑜還沒有拜訪。

王金平上午和鴻海集團創辦人郭台銘赴新北市土城順聖宮參拜，先到場的王金平受訪談黨內主席之爭，他說，很樂意看到許多人參與競逐黨主席，大家共同期待能夠重返執政機會，往這方面團結是好現象；甚至外傳的藍營與民眾黨合作，他也認為，在野黨團結一致，能夠結合成更大力量，為國家社會努力也是好事。

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媒體詢問，關於趙少康跳出來選黨主席外，更指向2024的總統大選，王金平說，非常感謝趙勇於參與，但一切仍要照黨的規則運作下，不管是主席或未來總統候選人的提名，都要依照規則進行。

不過，外傳韓國瑜與趙少康結盟，最後2024由韓再度角逐總統？王金平說，「不清楚 ，這個他（韓國瑜）選不選，誰也不知道只有自己知道，說不定他自己也不知道，要等到正式國民黨內提名才知道。」

另外，媒體也追問是否王金平自己出來競選2024？王說，現在經常和國民黨秘書長李乾龍討論黨內事情，並將個人看法表達出來，也是等於另一方面的支持。

特別的是，王金平透露過年期間，柯文哲和趙少康都有前來拜年和聊天，「談很久、無所不談」，而江啟臣在過年前、後也經常到他辦公室討論黨內、國家局勢，

但媒體追問韓國瑜是否拜訪？王金平則說，「那麼韓市長好像還沒有。」

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