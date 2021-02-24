傳辜仲諒欲入主大巨蛋 柯文哲未否認：他沒什麼不好的紀錄啊

台北市長柯文哲（見圖）、國民黨主席江啟臣24日出席「願景臺灣2030」論壇對談，柯會前受訪。（記者廖振輝攝）

2021/02/24 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕傳出中信慈善基金會董事長辜仲諒將以個人身分，邀集多家台日企業組成投資團隊，入主大巨蛋經營，對此傳聞，台北市長柯文哲今（24日）受訪時，僅表示辜仲諒沒什麼不好的紀錄，一切都等遠雄拿到使用執照再說。

綜合媒體報導，台北市長柯文哲今應邀出席國民黨「願景台灣2030」論壇，會前接受媒體訪問，外傳中信慈善基金會董事長辜仲諒有意入主大巨蛋經營，邀集多家企業成立台日投資團隊，共組經營團隊來吃下過半股權；對此傳聞，柯文哲表示，現階段遠雄還是要很認真把大巨蛋蓋完，在還沒拿到使用執照前，講這些都沒用。

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至於大巨蛋由遠雄交由辜仲諒是否比較有信心，柯文哲則回應：「至少辜仲諒沒什麼不好的紀錄啊」。

儘管柯文哲稱辜仲諒「沒什麼不好的紀錄」，但辜仲諒捲入紅火案、中信金掏空案等爭議，紅火案在一審台北地院將辜仲諒判刑9年；二審高院改判9年8個月、併科罰金1億5000萬元，更一審依違反金控法背信罪、證交法內線交易罪，判辜仲諒3年6個月徒刑，後最高法院昨認為更一審判決理由不完備、調查未詳盡、部分事實與理由前後矛盾，將全案有關辜仲諒的部分全部撤銷，發回高等法院更審；而中信金掏空案一審，辜仲諒與五名中信金幹部皆獲判無罪。可上訴。

台北大巨蛋。（資料照）

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