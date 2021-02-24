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    表達不滿「江柯會」後首會面 連勝文：等等跟江啟臣說午安

    國民黨主席江啟臣、台北市長柯文哲出席「願景臺灣2030」論壇-活不起的未來 。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席江啟臣、台北市長柯文哲出席「願景臺灣2030」論壇-活不起的未來 。（記者廖振輝攝）

    2021/02/24 13:08

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣與民眾黨主席、台北市長柯文哲同台，引發國民黨智庫副董事長連勝文不滿，連勝文今出席國民黨中常委餐敘時受訪說，藍白合作是重要議題，在沒基本共識下，黨高層應用無私態度處理，至於等等跟江啟臣見面要說什麼，連則笑著說「午安吧」。

    江啟臣今與柯文哲同台，引發「藍白合作」聯想，爆黨內爭議，甚至身為智庫副董事長的連勝文也被爆出最後一刻才知道，表達反對立場還被黨中央忽視。國民黨今天中常會改為談話會，由中常委邀黨內要角春酒餐敘，江啟臣、前總統馬英九、前立法院長王金平、連勝文等人出席與會。

    連勝文在國民黨秘書長李乾龍陪同下入場，對於「江柯同台」引起其不滿，連勝文受訪時說，與跟黨的發展大方向比起來，個人的事情不是很重要。

    連勝文說，他比較在意的是國民黨跟其他政黨間的競合關係，理念是否相同？目標是否一致？要為國家做什麼事情？國民黨會得到什麼？付出多大代價？有多少同志會受到衝擊？這些重要議題在黨內沒有基本的共識的情況下，黨高層應該用無私用更謹慎的態度處理這樣的議題。

    連勝文指出，對於藍白合作，黨高層處理必須用無私而且非常謹慎的態度去處理。如果看過去國民黨的歷史，曾推動國親合作，大概也花幾年時間慢慢促成，達成共識去協調，牽扯到很多第一線國民黨作戰同志，這些人會受到多大衝擊，需要評估。

    針對柯文哲是否能合作，連勝文表示， 要看黨的整體評估，如果國民黨要跟其他政黨合作，黨內如果有些基本共識的話他願意支持，畢竟是以整個黨的利益為出發點，假如對黨好、對國家好，大家都願意支持，但目前還沒到那一步，很多重要的評估、分析及最重要的黨內溝通還沒進行的情況下，沒辦法下定論。

    連勝文也說，他就事論事，不想批評同志，也不想給別人見縫插針的機會，但他坦言，還沒有接到江啟臣打電話給他訊息，至於在談話會上要跟江說什麼？連則說：「午安吧」，「我們不是吃飯了嗎？」

    連勝文隨後中途離開餐敘，被媒體追問是否真的只跟江啟臣說「午安」，連笑著說有說兩句「午安」、「你好」，更表示在這種場合沒有必要講太多。

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