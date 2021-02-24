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    首頁　>　政治

    國台辦批改國徽是鬧劇 時力：國內事務不容中共說三道四

    中國國台辦發言人馬曉光今批，時力和島內相關政治勢力「相互勾結利用」，不斷上演改國徽鬧劇；對此，時力黨主席陳椒華回擊，台灣自己的國內事務，不容中共說三道四。（記者林正堃攝）

    中國國台辦發言人馬曉光今批，時力和島內相關政治勢力「相互勾結利用」，不斷上演改國徽鬧劇；對此，時力黨主席陳椒華回擊，台灣自己的國內事務，不容中共說三道四。（記者林正堃攝）

    2021/02/24 15:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕有鑑於我國現行國徽與中國國民黨黨徽高度相似，立法院時代力量黨團日前提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，獲得民進黨立委支持通過；中國國台辦發言人馬曉光今批，時力和島內相關政治勢力「相互勾結利用」，挑釁動作頻頻，不斷上演鬧劇；對此，時力黨主席陳椒華回擊，看到中共生氣，表示「時代力量做對了」，台灣自己的國內事務，不容中共說三道四。

    針對立法院要求政府部門評估更改國徽，馬曉光今在國台辦例行記者會批評，為撈取政治私利，罔顧民眾福祉，不惜加劇台灣社會撕裂和對立，島內輿論對此多有抨擊。

    於此同時，時代力量今在中央黨部舉行「台灣意象國徽設計大賞」記者會，預告將在3月份舉行國徽設計比賽，廣邀民眾來設計符合台灣歷史、意象與象徵的新國徽。

    針對國台辦批評，陳椒華會後受訪表示，中共生氣了，「表示時代力量做對了」，看到中共鴨霸蠻橫的態度，難怪離台灣的民心越來越遠，台灣自己的國內事務，不容中共說三道四。

    陳椒華表示，國徽與黨徽連她自己都認不清，舉辦國徽設計比賽，就是要讓民眾瞭解，國徽、黨徽應該要區隔清楚，讓國人早日走出黨國不分、也讓社會不要混淆。

    時力秘書長白卿芬在記者會上說明，時力也於立法院提案修改「中華民國國徽國旗法」第2條並刪除中華民國國徽國旗法第3條，這次舉辦的國徽設計比賽中，所謂「台灣意象」開放台灣社會各界自由發想，預計於3月中旬前公布比賽完整規畫辦法，並將分成「評審組」及「人氣組」。

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