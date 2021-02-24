憂國七興建致空污嚴重、破壞生態 立委籲釐清疑慮

時代力量立委陳椒華今針對「國道七號」相關爭議舉行記者會。（記者謝君臨攝）

2021/02/24 12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委陳椒華今針對「國道七號」相關爭議舉行記者會，指環保團體、在地居民擔憂，國七可能引起空污加乘效應，由於國七附近臨海、林園及大發工業區，龐大車流將致污染沉降問題更嚴重，卻看不到營運後空污相關評估，且國七興建有破壞生態、鳳鼻頭遺址之虞，希望高公局釐清相關疑慮。

國七高雄路段計畫從小港南興路，往北經過臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山，最後在仁武銜接國道10號，全長23公里。

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陳椒華表示，國七會經過鳳山丘陵等環境敏感區域，旗山斷層的潛在影響因素也應納入考量。根據國七一階環評結論，重點評估項目包含開發單位應再詳細估算空污排放量、擴散模擬及對當地空品的影響，並納入計畫沿線工業區的污染排放量與加乘成效應。倘若開發單位沒有妥善針對斷層、空污進行評估與配套，居民對於國七的疑慮難以解決。

反國七現行規劃路線大寮自救會長簡志強指出，國七興建歷年來有諸多爭議，進度停滯，原因在於其規劃路線是一條讓在地居民抗議、讓預計使用者都不走的道路，是不符成本效益的建設案。而高雄議員、業者、環團、居民所提供的替代方案，也被開發單位公然違反環評法及一階環評結論給撤銷了。

要健康婆媽爸團團長洪秀菊說，其住家距離國七主路線不到100公尺，一旦國七興建，大量柴油車排放一級致癌物苯、PM2.5、PM10、二級致癌物乙苯等，都將24小時瀰漫於住家附近。國七要以徵收農地來開闢，實際上是專門運送石化產品與工業廢棄物，並不是以居民訴求為考量。

洪秀菊表示，依據國七計劃書，目地是在大林蒲南星長程計畫，往南往外再填海造陸3000公頃規劃再生石化專區，假借交通分流之名行擴張石化專區的目的。「高雄人同意再多一座石化工業區嗎！」高雄空污全國之冠，壽命比北部短少5年，肺腺癌年增率比台北高15倍，政府機關是否要搬來高雄共體時艱？

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英指出，倘若國七興建，可能穿鑿過駱駝山、破壞鳳山丘陵，將可能影響20多種、平均數量高達3～5萬隻的遷移性保育類猛禽的棲地，嚴重影響台灣的保育形象。對保育類鳥類、哺乳類白鼻心造成不可逆的棲地破壞與衝擊。

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