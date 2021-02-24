切割韓國瑜？ 挺韓直播主女神：撕標籤，我不是挺韓直播主

著名的挺韓正妹直播主高鈞鈞。（擷取自高鈞鈞臉書）

2021/02/24 11:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕挺韓直播圈近期網內互打大亂鬥，被喻為「挺韓直播主女神」的高鈞鈞，今天凌晨在YT宣告「撕標籤，我不是挺韓直播主！」，強調在韓國瑜離開高雄之後，原來一直走不出來的，是她自己，但是她醒了！

臉書及YT都各有10幾萬人追蹤、訂閱的高鈞鈞，是挺韓直播圈中，最有聲量的女直播主，擁有一大群鐵粉。

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但挺韓直播主從去年底開始網內會打，「挺韓四兄妹」的4位直播主高鈞鈞、杏仁哥、陳品宏、石頭里長，均遭流彈波及，被同陣營放冷箭，暗酸蹭韓收斗內發財。

由於情況愈演愈烈，高鈞鈞今天凌晨在YT宣告「撕標籤，我不是挺韓直播主」。她表示，韓國瑜大選失敗，最後也離開高雄， 她也消沉好久。這陣子，直播主發生很多事情， 她遭陌生帳號霸凌，被各大粉專一夜出征，連家人也被起底。

高鈞鈞強調，她看著家人、曾經一起衝鋒陣的朋友、過往的自己，她突然懂了，「在韓先生離開高雄之後，原來一直走不出來的，是我，或是我們！」

她說：「在無望的每一天，我因為韓先生，相信希望的存在，我一直把記憶，停留在那樣的日子裡，我一直都停留在無望中的希望，但是對不起，我醒了！」

高鈞鈞指出：「未來我挺正義、善良、公理，依然會拿出熱情，依然會踏遍大街小巷，只是我不再是挺韓直播主，我是高鈞鈞！」

粉絲則紛紛替她加油，表示「撕標籤，走的路可以更寬廣，認識更多不同層面的人」、「挺韓直播主這個標籤讓妳累了吧，如此沈重的包袱，撕了這個標籤，做回自己海闊天空」。

除了高鈞鈞，陳品宏與石頭里長也透過YT宣布，以後他們都不再是挺韓直播主，杏仁哥則自嘆被自己人槍口向內，也已暫時退出第一線。

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