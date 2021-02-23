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    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑

    東門市場雖然已經驗收，但永和市場攤販不願進駐，因此，市場只能轉為全聯經營。（記者謝武雄攝）

    東門市場雖然已經驗收，但永和市場攤販不願進駐，因此，市場只能轉為全聯經營。（記者謝武雄攝）

    2021/02/23 22:01

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會今天針對東門、永和市場遷建工程進行專案報告，市議員林政賢認為「東門市場」耗資7.2億元重建，原本要安置2市場攤販，最後僅東門20攤進場，為此市府又花了5億多元設置新永和市場，根本是重複投資、浪費公帑；經濟發展局長郭裕信表示，當初是永和市場攤販不願進駐，迫於捷運施工壓力，才會另建新永和市場。

    郭裕信說，永和市場作為捷運綠線G08站，配合捷運工程施工將拆除重建，加上東門市場因為火災而列為危樓於2015年拆除，市府才耗資7.2億元重建「東門市場」，原本要安置東門、永和2市場攤販，但東門市場地理位置偏遠，永和市場攤販都不願進駐，市府無奈只得在小檜溪重劃區文中用地另外興建新永和市場，未來，捷運綠線G08站完工後，永和市場攤販還是會回去，屆時，現有的建築還是會活化使用。

    至於東門市場，原有108攤僅20攤原地安置，因此除保留部分空間給原攤商使用外，部分設施預留給市民活動中心、關懷據點、清華大學EMBA教室社福等設施、這部分都已進駐；另地下停車場，1、2、3樓部分空間則由全聯得標經營，已於去年12月17決標、2月3日點交，全聯必須在半年內開始營運，年租金為800萬元，至於除夕夜警報問題，經調查是全聯下游施工廠商疏失已經糾正。

    林政賢、市議員黃婉如質詢時都認為政府花了5億多元在學校用地興建新永和市場，根本是浪費公帑，因為永和市場只有303個攤位，每年租金收入初估只有1000多萬元，未來，如果要蓋學校，市場就要拆除，估計只能使用8到10年，另外，新永和市場目前還在施工中，是否趕得及4月試營運都是問題；工務局長賴宇亭強調，目前新永和市場正全力趕工中，4月營運應該沒有問題。

    此外，黃婉如、林政賢也提到「東門市場」於去年8月就已完工，雖然到12月16日才驗收，但期間可以加強招商，如今招商樓層部分空空蕩蕩，讓人擔心變成蚊子館；黃婉如說，今年除夕夜時，東門市場突然警報聲大作，她到現場才發現，大門也沒有上鎖、也沒有保全，不知道市場被破壞要算誰的。

    市府耗費5億餘元興建的新永和市場，只能使用8到10年，議員批評浪費公帑。（記者謝武雄攝）

    市府耗費5億餘元興建的新永和市場，只能使用8到10年，議員批評浪費公帑。（記者謝武雄攝）

    市府耗費5億餘元興建的新永和市場，只能使用8到10年，議員批評浪費公帑。（記者謝武雄攝）

    市府耗費5億餘元興建的新永和市場，只能使用8到10年，議員批評浪費公帑。（記者謝武雄攝）

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