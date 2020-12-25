3綠委表決萊豬法案跑票 柯建銘重申：一定送紀律委員會

民進黨團總召柯建銘（中）表示，未與黨團一致投票的同仁一定會送紀律委員會。（記者方賓照攝）

2020/12/25 09:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院昨表決萊豬相關行政命令及法案，雖然民進黨團提案均在人數優勢下順利通過，但過程中卻也出現3位黨籍立委跑票棄權的情形。對此，民進黨團總召柯建銘今受訪表示，昨已在黨團會議中決議，未與黨團一致的同仁，「很抱歉，我們一定會送紀律委員會！」

柯建銘表示，昨天表決前有開黨團會議，黨團會議中已決議，對於沒有跟黨團意見一致的同仁，一定會送紀律委員會，至於紀律委員要如何處理，討論以後會再送回來黨團會議，照程序走就可以。

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民進黨團幹事長鄭運鵬也說，昨天黨團決議就是重大法案應大家一致投票，黨團有黨團的紀律，昨天跑票的狀況就讓紀律小組來決定，之後會送黨團會議處理，若有必要就再送中央黨部，因為黨團沒有祭出黨紀的權力。

鄭運鵬提到，昨天投票本來是預計要到晚上12點，後來因為跟在野黨在程序上有一些協商，所以比較早一點，因為大家都是犧牲假日前的行程，所以一些不在的委員不但是跑票，而且行程上也比較有自己的空間，至於怎麼跑，當事人自己知道。

鄭運鵬強調，黨紀是中央黨部的事情，黨團一般的紀律是罰款及影響擔任召委或黨團幹部的權利，黨團內部會有紀律小組去做裁量，之後再送黨團決定。針對昨日棄投部分條文的民進黨立委劉建國表示希望黨內有一點不同聲音，鄭運鵬則強調，個別委員有自己的理由，尊重他們，他們要去向紀律小組說明。

對於媒體追問林淑芬、劉建國及江永昌等立委跑票，是否會造成黨內紛擾甚至影響團結，鄭運鵬重申，昨天是重中之重的重大表決事項，昨天的紀錄都會送到紀律小組去，看紀律小組會做怎樣的建議，紀律的處理就是為了團結，如果沒有紀律、黨團文化，黨團就會是一盤散沙，這並不是昨天新創的規範，這個紀律本來就存在於黨團的組織規程。

對於國民黨劍指執政黨立委，揚言要「抓戰犯」，鄭運鵬說，對執政黨立委做罷免等政治動作，就是國民黨這幾個月來一貫的手段，選舉、罷免都是人民的權利，在野黨也有合法範圍內可以使用的手段，但譬如丟內臟等太過頭的行為，或者刻意挑起對立、仇恨動員，社會自有公斷。

鄭運鵬強調，政黨本來就有政黨共同的政策跟主張，國民黨也是一致投票，全世界的政黨都是一樣。

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