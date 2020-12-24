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    「龍五」向華強申請移民 陸委會證實：商務履約來台提「依親居留」

    向佐為中共「中華全國青年聯合會」委員。（翻攝instagram）

    向佐為中共「中華全國青年聯合會」委員。（翻攝instagram）

    2020/12/24 17:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港影視大亨向華強在電影「賭神」系列電影飾演「龍五」一角聞名，已向內政部移民署申請依親移民來台，陸委會今（24）日證實，向華強父子已向移民署申請「依親居留」，目前正由主管機關移民署作業中。

    據了解，向華強老婆「向太」陳嵐是台灣人，向華強兒子向佐的藝人老婆郭碧婷也是台灣籍，父子兩人均已向移民署提出依親移民居留。

    陸委會副主委兼發言人邱垂正下午在例行記者會表示，有關香港居民申請來台居留定居，主管機關都會依照「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定予以審核。

    外界質疑向華強立場親中，若核准來台會有國安疑慮，背後不能排除有中共因素，政府未來對於該案審查立場？邱垂正回應，向氏父子今年9月初申請入境以來，是以商務履約入境，會在台灣停留3個月，必要時得再延長3個月。他們是在台灣停留期間，向移民署提出依親居留申請，目前正由主管機關審查中。

    針對向佐為「中華全國青年聯合會」委員，該組織是共青團底下統戰組織，具有中國青聯委員身分的港人來台，是否違反「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定？

    陸委會表示，如果是依親居留申請，相關聯審單位會本於權責進行必要審核。不過，該會已就港澳許可辦法第22條、第30條做出修正，入境如果是曾經擔任中共黨政軍，在人流審核方面是採取聯審會的。他們之前提出商務履約需求，政府也是依照這個精神審視，及同意其來台商務履約，為期3個月。

    陸委會今日證實，向華強父子有向移民署提出「依親居留」申請，目前正由主管機關移民署作業當中。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會今日證實，向華強父子有向移民署提出「依親居留」申請，目前正由主管機關移民署作業當中。（記者陳鈺馥攝）

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