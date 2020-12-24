香港影視大亨向華強 申請依親移民台灣

向華強小檔案

2020/12/24 05:30

向家成員與中共交好 國安單位不排除「任務性移民」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在賭神系列電影飾演「龍五」一角聞名的香港影視大亨向華強，向內政部移民署申請依親移民來台。據透露，向氏家族已找上立委遊說主管機關，但因向華強家族成員與中國共產黨關係千絲萬縷，國安單位研判「中共任務性移民」可能性不能排除，一旦放行恐影響國家安全。

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國安人士：台灣已有一隻白狼了

據了解，中國全國人大今年制定「港版國安法」，包含向華強、成龍在內三千位香港演藝及文化界人士共同發表聲明，齊聲力挺中共制定國安法；向華強之子向佐現為「中華全國青年聯合會」委員，該組織是以中共共青團為領導核心的愛國統一戰線組織。

至於向華強老婆「向太」陳嵐去年在反送中運動期間，曾於微博發文譴責香港年輕人，「疑被人洗腦」、「暴行令人髮指」、「政府部門快點立法不能戴豬嘴面罩，因為他們戴著面罩獸性魔鬼行為都出來了」。

國安人士表示，向華強是中國星集團公司主席，老婆是台灣人，已逝父親向前有我國國籍，向家與香港最大幫派新義安素有淵源。向華強是以「依親移民」申請來台，並非投資移民，經濟部投審會沒收到相關案件。

國安人士指出，「不是申請，就會讓你過！」審查時會基於國家安全及全民利益做考量，「台灣已有一隻白狼了」，應該不需要再有香港這一個，否則在台港人及台灣民眾怎麼辦？

賴中強籲保護台灣民主體制

國安人士質疑，向華強政治立場親中，家族成員與中國共產黨交好，一個香港富豪在港生活好好的，幹嘛移民台灣？不排除是「中共任務性移民」可能性，台灣政府要撐香港，不會與香港割席，但也要顧及國家安全。

對此，經濟民主連合智庫召集人賴中強受訪提醒，政府處理港人依親移民、投資移民應審慎，一定要從防禦台灣民主體制角度考量。賴指出，向在香港影視界有高度影響力，若來台灣在藝能界、演藝圈發展，把中國對藝人政治審查那一套搬來台灣，恐怕會造成台灣藝人全盤變質，令人擔憂。

台港青年盼拒絕挺共港人來台

港人在台團體「香港邊城青年」秘書長Justine表示，台灣政府應拒絕支持中共的港人來台，尤其曾任中共黨政軍、政治機構的那些，才能保護台灣及在台港人。

民進黨立委范雲受訪表示，台灣對香港友善的同時，國安因素也要考量，港人要來依親移民或投資移民，亦須審查各種紀錄，無論從黑幫背景、國安角度，政府應做好審慎評估。

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