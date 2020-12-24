為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美議員提案籲拜登政府與台灣洽簽FTA 外交部：續尋求各界支持

    美國共和黨聯邦參議員杜美（Pat Toomey，左）與同黨聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）分別在參眾議院提案，呼籲美國與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。（左圖彭博資料照；右圖美聯社資料照）

    美國共和黨聯邦參議員杜美（Pat Toomey，左）與同黨聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）分別在參眾議院提案，呼籲美國與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。（左圖彭博資料照；右圖美聯社資料照）

    2020/12/24 12:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員杜美（Pat Toomey）與眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）17日分別在參眾議院提出決議案，呼籲政府與台灣洽簽自由貿易協定（FTA），強化與台灣的盟友關係；兩案分別獲得多位參眾議員連署。外交部今天表示，感謝美國國會再次以具體行動展現對台美經貿關係的支持，我國政府將持續就洽簽台美貿易協定一事尋求各界支持。

    杜美與瑞森紹爾於17日提案後、23日分別發表新聞稿說明，即將上任的拜登政府應與台灣的貿易協定作為首要任務。參院由杜美等26位參議員共同提出，超過參議員比例的四分之一；眾院則由瑞森紹爾與「國會台灣連線」2位共同主席夏波（Steve Chabot）及狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）聯合提出，最近還有4名眾議員加入連署。

    外交部發言人歐江安今天表示，感謝美國聯邦參、眾兩院再次以具體行動展現對提升台美經貿關係的強勁支持。歐江安並提到，去年12月美國眾議院161位跨黨派議員也聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），促請儘速展開台美雙邊貿易談判；今年3月生效的「台灣法案」 （Taipei Act），內容也包含支持台美進一步強化雙邊經貿關係。

    歐江安強調，我國政府將持續在台北及華府就洽簽台美雙邊貿易協定一事尋求美國各界支持，並透過各項經貿平台進一步深化台美經貿與投資關係。

    #

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》台美BTA與台中ECFA的戰略差異
    2020/09/04 11:17

    自由開講》台美BTA與台中ECFA的戰略差異
    越南將批准與歐盟FTA 服裝鞋類出口利多
    2020/05/21 13:15

    越南將批准與歐盟FTA 服裝鞋類出口利多

    信義區睽違多年 市心萬坪公園第一排
    亞洲開發中國家首例！ 越南與歐盟簽FTA
    2019/06/30 21:04

    亞洲開發中國家首例！ 越南與歐盟簽FTA
    美國傳統基金會創辦人 籲美台簽訂FTA
    2019/01/31 18:20

    美國傳統基金會創辦人 籲美台簽訂FTA

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    美日再開協商 力促解決兩國貿易問題
    2018/09/27 12:10

    美日再開協商 力促解決兩國貿易問題
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌
    2020/12/23 14:14

    武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌 影片

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投
    2020/12/23 15:43

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例
    2020/12/23 17:49

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播