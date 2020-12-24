美議員提案籲拜登政府與台灣洽簽FTA 外交部：續尋求各界支持

美國共和黨聯邦參議員杜美（Pat Toomey，左）與同黨聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）分別在參眾議院提案，呼籲美國與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。（左圖彭博資料照；右圖美聯社資料照）

2020/12/24 12:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員杜美（Pat Toomey）與眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）17日分別在參眾議院提出決議案，呼籲政府與台灣洽簽自由貿易協定（FTA），強化與台灣的盟友關係；兩案分別獲得多位參眾議員連署。外交部今天表示，感謝美國國會再次以具體行動展現對台美經貿關係的支持，我國政府將持續就洽簽台美貿易協定一事尋求各界支持。

杜美與瑞森紹爾於17日提案後、23日分別發表新聞稿說明，即將上任的拜登政府應與台灣的貿易協定作為首要任務。參院由杜美等26位參議員共同提出，超過參議員比例的四分之一；眾院則由瑞森紹爾與「國會台灣連線」2位共同主席夏波（Steve Chabot）及狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）聯合提出，最近還有4名眾議員加入連署。

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外交部發言人歐江安今天表示，感謝美國聯邦參、眾兩院再次以具體行動展現對提升台美經貿關係的強勁支持。歐江安並提到，去年12月美國眾議院161位跨黨派議員也聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），促請儘速展開台美雙邊貿易談判；今年3月生效的「台灣法案」 （Taipei Act），內容也包含支持台美進一步強化雙邊經貿關係。

歐江安強調，我國政府將持續在台北及華府就洽簽台美雙邊貿易協定一事尋求美國各界支持，並透過各項經貿平台進一步深化台美經貿與投資關係。

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