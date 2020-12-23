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    首頁　>　政治

    林姿妙、江聰淵打對台 2022宜蘭縣長選戰揭序幕

    宜蘭市長江聰淵（左）今舉辦就職6周年活動。右為政委吳澤成。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市長江聰淵（左）今舉辦就職6周年活動。右為政委吳澤成。（宜蘭市公所提供）

    2020/12/23 18:59

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙就職滿2周年，宜蘭市長江聰淵就職6周年；下屆縣長選舉，這2人被認為是競爭對手，今（23）日不約而同辦理就職周年報告，林姿妙以「幸福蘭圖、宜居蘭陽」為主題，報告政績；江聰淵以「扎根．展望」暢談「宜市宜居」魅力；2人互別苗頭，也為2022縣長選舉掀起火花，揭開序幕。

    下屆宜蘭縣長選舉，國民黨林姿妙將爭取連任，民進黨則是江聰淵最有機會代表參選，2人同時辦理就職周年活動，引起話題。林姿妙被問到是否感到威脅？她說，非常尊重每個人朝自己理想目標前進，她也有自己理想目標，「我們都一起努力」。

    江聰淵則指出，每個人在自己工作崗位，都要作最好努力，希望縣長做好縣政工作，不要辜負縣民期待，他自己也會全力以赴，不管是現在的市政工作，又或者是未來的任何挑戰，他都不會逃避，也期盼在現有的市政基礎，能有擴大服務機會。

    林姿妙今天在頭城蘭陽博物館舉辦就職2周年活動。縣府表示，頭城鎮是開蘭第一城，蘭博是宜蘭發展縮影，辦理縣政成績報告，有象徵意義。

    林姿妙侃侃而談這2年政績，包括鐵路高架獲行政院核定，爭取高鐵延伸宜蘭，舉辦媽祖文化節，並針對學童推出「吃飯免錢、讀冊免錢」及班班有冷氣等政策。她還提到，縣府也出力建礁溪國小地下停車場、羅東第二行政中心，宜蘭科學園區廠商進駐也持續成長。

    至於江聰淵，總統蔡英文、副總統賴清德這個月相繼到宜蘭，都由江聰淵全程陪同，顯有拉抬之意。江聰淵今天的就職報告，也由前代理縣長、現任政委吳澤成陪同召開。吳澤成讚許江聰淵勤快積極，為人誠懇，會解決問題，這在公部門服務是重要條件。

    江聰淵說，市政團隊在硬體方面，完成國中小班班有冷氣、升級宜蘭河濱廊道、創設宜蘭人故事館與阮義忠台灣故事館等；軟實力則開辦丟丟銅蘭城國際音樂節、東門夜市獲選十大話題夜市、獲邀到美國大聯盟開球、宜市獲選經典小鎮等，這6年施政為宜市發展扎穩根基，會繼續傾全力再創高峰，扮演稱職火車頭帶動宜蘭縣前進。

    林姿妙今在頭城蘭陽博物館舉辦就職2周年活動。（記者蔡昀容攝）

    林姿妙今在頭城蘭陽博物館舉辦就職2周年活動。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙（前排中）與副縣長、秘書長、府內局處首長合影。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙（前排中）與副縣長、秘書長、府內局處首長合影。（記者蔡昀容攝）

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