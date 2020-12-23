武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌

國內昨日也罕見新增武漢肺炎本土病例，總統蔡英文今在民進黨中執會前表示，這起案例有明確感染源，疫調也在進行中，請國人不要過度恐慌。（記者羅沛德攝）

2020/12/23 14:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，不但英國爆發變種病毒，昨日國內也罕見新增本土病例。對此，總統蔡英文今在民進黨中執會前表示，這起案例有明確感染源，疫調也在進行中，請國人不要過度恐慌，但也提醒國人要繼續配合政策，謹記指揮中心的防疫指示，以降低感染風險。

蔡總統指出，在相隔250多天後，台灣昨天再度出現一起本土案例，相信國人、同胞都很關心這件事情，這起案例有明確的感染源，疫調也在進行中，她也已經要求指揮中心務必秉持公開透明原則，讓國人同胞能隨時掌握訊息、提高戒備，但也請大家無須過度恐慌。

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蔡總統強調，一起案例不能否定過去整年的防疫努力，但卻足以提醒我們防疫是很困難的事情，需要政府跟人民攜手合作，才能夠把風險降到最低，她要提醒國人，儘管我們已經守住疫情將近1年，但國際疫情正進入非常嚴峻的狀態，許多國家都有第2波、甚至第3波的感染，疫情時時有可能發生變化。

蔡總統提到，明晚就是聖誕夜，下個星期四就要跨年，她知道很多民眾已經安排好休假計畫，她要呼籲大家，若參加跨年等大型活動，一定要謹記指揮中心的防疫指示，包括全程戴口罩、補充水分及禁止飲食等規定，辦理活動的縣市政府也務必要落實各項防疫措施，「當然，如果你想要趁著休假在家好好休息一下，也是一個不錯的選擇！」

蔡總統表示，防疫是長期抗戰，經歷一整年的防疫考驗，她對指揮中心的應變措施有信心，也拜託大家要配合政策，跟政府一起做好防疫來降低感染風險，最後也要提醒大家，在防疫的關鍵時刻，除了做好個人防疫，對於各種來源不明的疫情消息也一定要進行查證，千萬不要傳播或者製作錯假訊息，指揮中心也會透過各種管道提供正確訊息，「經驗告訴我們，資訊越透明、防疫越有效」，現在疫情仍在掌握當中，請國人提高防疫作為並保持信心。

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