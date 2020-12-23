中市議員車禍骨折手術4小時 張玉嬿：請假仍送4件提案

台中市議員張玉嬿出車禍送醫，今天在臉書發文表示，昨天花了4小時處理右鎖骨骨折，手術順利感謝大家祈福關心。（資料照，記者陳建志攝）

2020/12/23 11:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市議員張玉嬿15日騎機車參加完公祭返回太平途中，和一名疑似闖紅燈的婦人發生擦撞摔車，因鎖骨、骨盆骨折，加上輕微腦震盪、顱內出血住進加護病房，張玉嬿今天在臉書發文表示，昨天前後歷經4小時進行右鎖骨骨折手術，手術很順利已經轉到一般病房，並說雖臨時會請假，但仍送了4件提案，會持續關心太平建設。

民進黨台中市議員張玉嬿，15日上午9點多騎機車參加公祭返回太平途中，行經東區精武路和東南街路口時，和一名闖紅燈的女騎士發生擦撞摔車，張玉嬿噴飛10多公尺倒地，送醫檢查後發現右鎖骨、右骨盆骨折，並有輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血狀況，當天轉送台中榮總加護病房觀察。

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張玉嬿今天早上在臉書發文表示，昨天議員夥伴在議會監督中捷綠線軸心斷裂案，自己同一時間被推進手術室，前後歷經4小時處理右鎖骨骨折，術後醫師說手術很順利，現在已經到病房休養，請所有替她祈福的朋友放心。

張玉嬿並說，雖向議會請假無法出席臨時會，但仍送了4件提案，持續為太平區的建設努力；還打趣說，現在已經變成骨內有鋼板的「鋼鐵女超人」了，因此更要以鋼鐵般的意志為市政打拚。

張玉嬿並說，目前正值秋冬防疫期間，醫院探病多所限制，希望愛護她的朋友們不要來醫院探視或贈花，避免造成醫院困擾。她會認真養傷早日出院，也感謝台中榮總醫護及所有為她祝禱的朋友們。

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