民進黨：國民黨近2個月激進攻防 無助提升支持度

民進黨昨公布民調，政黨支持度部分，支持民進黨是31.4％，支持國民黨是16.2％，兩黨差距為15.2％。民進黨發言人顏若芳今表示，這顯示國民黨這2個月來較為激進的政治攻防無助提升政黨支持度。（資料照）

2020/12/22 17:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨公布「2020台灣總體表現」民調，政黨支持度的部分，支持民進黨是31.4％，支持國民黨是16.2％，兩黨差距為15.2％。民進黨發言人顏若芳今表示，這顯示國民黨這2個月來較為激進的政治攻防，如在美豬議題上，台中市長盧秀燕和國民黨副秘書長謝龍介向AIT公開嗆聲，以及在國會亂灑豬內臟甚至背書蘇偉碩錯假訊息等政治操作，無助於政黨支持度的提升。

顏若芳受訪表示，對照民進黨11月30日所做的民調，兩黨的支持度相差是14.6％，顯見2個月來，兩大黨的支持度依舊維持在15％的差距。

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顏若芳說，從這個趨勢和結果來分析，大致可歸納兩個結論，一、國人對民進黨2020全年度的執政表現，基本上給予正向的評價，民進黨維持國內政黨支持度第一；二、民調也顯示，國民黨這兩個月來較為激進的政治攻防，譬如在美豬議題上，台中市長盧秀燕和國民黨副主席謝龍介與AIT公開嗆聲，以及在國會亂灑豬內臟甚至背書蘇偉碩錯假訊息等政治操作，並無助於政黨支持度的提升。

顏若芳指出，今年台灣的總體表現，除了防疫表現備受國內外的極高肯定，在經濟上的表現，不論是台灣的經濟成長率，是世界上少數逆向正成長的國家，還是出口外銷也有亮麗的成績，如外銷訂單連9紅，11月的訂單有577.8億美元，創下歷年單月新高，如此不錯的表現，主因是政府在紓困振興的超前部署，以及奠基於過去四年在經濟建設上的努力。

顏若芳強調，民進黨深知，施政必須要以國家利益為優先考量，認真把事做好，讓台灣走向更好的發展，人民必然會給予支持。反之亦然，民進黨也會時時警惕。

針對外界質疑此刻公布民調的用意，黨內人士指出，民進黨長期進行民調作業，作為施政相關輔助參考，民調的設計自有其專業，這次透過開放題的設計，可以讓民眾用最直接的方式回答對於執政滿意與不滿意的直接印象，可以避免提供選項而造成限制或誘導，單選則是為了了解民眾最在意的是什麼，藉此作為執政表現的檢討和反省。

黨內人士指出，民進黨記者會是如實揭露民調結果，如果要為美化執政表現，大可只公布總統的滿意度，不需要再追問並公布民眾對滿意、不滿意回答的內容。民進黨對執政有信心，並勇於面對民眾的反應。

民進黨黨內人士反批，反觀國民黨只想透過操作民調，刻意扭曲民進黨執政成果，卻無視於國民黨過度政治操作的後果，不但無助於政黨支持度的提升，反而為了擁抱極端深藍支持者而持續一連串反美的政治操作，連國民黨中央都必須出來澄清國民黨不是反美的立場。這些矛盾的舉動證明了國民黨一連串「飲鴆止渴」的政治操作，不但強化了國民黨「親中反美」的社會印象，更顯示出江啟臣面對主席連任的保衛戰，只好被迫放棄「知美派」的立場，不得不與鷹派、極端派佔在一起。

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