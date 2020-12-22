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    共機昨竟切中線 國防部：因應異常活動不挑釁、不怯敵

    國防部發言人史順文回應記者提問。（記者塗建榮攝）

    國防部發言人史順文回應記者提問。（記者塗建榮攝）

    2020/12/22 12:42

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍昨派2架軍機擾我西南空域防空識別區，其中1架軍機碰觸台海中線南端，也是共機今年第5度踰越台海中線。對此，國防部發言人史順文今日表示，有關共機的異常活動，國軍秉持「不挑釁、不怯敵，以及越接近本島、越積極處置的指導」，依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適當兵力，實施攔截、警戒、驅離以及防空飛彈追監來應處。

    國防部今日召開例行記者會，史順文針對媒體提問做出上述表示。而根據國防部昨日發佈的「即時軍事動態」訊息，中國1架「運8」技術偵察機、1架「運9」通信對抗機，昨在我西南空域防空識別區內活動，且軍方公布的航跡顯示，「運8」技偵機甚至還觸碰台海中線南端。

    對於中國軍機動態，國軍昨表示，我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

    根據我國國軍公布資訊，中國軍機曾在今年2月10日、8月10日、9月18日、9月19日踰越台海中線，不過，前4次皆是戰鬥機越界，此次則是慢速機所為。

    此外，中國航空母艦「山東號」前天取道台灣海峽南下，另一艘航艦「遼寧號」是否也有所動作？史順文今重申，中共遼寧號並無南下的徵候。

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