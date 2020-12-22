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    立院12/24萊豬表決大戰 警方架設多層大型拒馬備戰

    立法院本週四臨時院會將表決萊豬進口的行政命令，警方今早持續在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

    立法院本週四臨時院會將表決萊豬進口的行政命令，警方今早持續在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

    2020/12/22 12:38

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本週四臨時院會表決萊豬進口的行政命令，藍營當天將動員大批群眾在立法院外抗議。為要防止國會被抗議群眾佔領，警方昨天晚間開始至今日早上持續在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架，層層戒備。

    據了解，12月24日立法院萊豬表決大戰日，國民黨預告將在立法院周邊舉辦「最後的晚餐」活動，並自23日起發起48小時連續甲級動員，號召民眾為食安守夜、表達反萊豬訴求，近日更公布民進黨立委辦公室電話，要支持者打電話灌爆抗議。

    新黨也將在平安夜晚上，穿著耶誕老公公衣帽於立院外濟南路送上「最後一碗沒有萊劑的豬肝湯」給住在帳篷的立法委員；反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠日前表示，若24日院會通過，預定將於25日起每晚繞行立法院，並於31日夜宿凱道，表達對「民主靜默」的抗議。

    針對國民黨準備在24日表決後，公布贊成萊豬進口的民進黨立委表決名單，黨團是否有壓力？立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今日表示，以客觀的觀察，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，壓力沒有之前各方評估那麼大。

    鄭運鵬說，國民黨在2016年失去政權後，從前瞻基礎建設預算的表決，就一直使用公布表決名單這一招來扣民進黨立委帽子。我認為國民黨現在的做法只能吸引到極端光譜的支持者，這就像金庸小說裡面寫的「招式使老」，也像聖鬥士星矢漫畫裡的「對聖鬥士使出同一個絕招」，邊際效應已經很低。

    立法院本週四臨時院會表決萊豬進口的行政命令，警方今早持續在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

    立法院本週四臨時院會表決萊豬進口的行政命令，警方今早持續在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

    立法院本週四臨時院會表決萊豬進口的行政命令，警方在立院周邊架設大型鐵架，要防止群眾翻進立法院。（記者陳鈺馥攝）

    立法院本週四臨時院會表決萊豬進口的行政命令，警方在立院周邊架設大型鐵架，要防止群眾翻進立法院。（記者陳鈺馥攝）

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