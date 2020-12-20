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    立院本週萊豬大戰 朝野備戰對決氣氛濃

    朝野對決的氛圍瀰漫立法院，加上上次的丟豬內臟事件，立法院長游錫堃昨天特別呼籲，國會殿堂應理性辯論。（資料照，記者劉信德攝）

    朝野對決的氛圍瀰漫立法院，加上上次的丟豬內臟事件，立法院長游錫堃昨天特別呼籲，國會殿堂應理性辯論。（資料照，記者劉信德攝）

    2020/12/20 19:26

    〔中央社〕立法院24日院會將處理攸關萊豬進口行政命令及相關修正草案，針對國民黨23日將展開24小時不斷電靜坐，並號召群眾24日繞行立院聲援，民進黨定21日召開行政立法協調會報討論因應，朝野對決氣氛濃重。

    攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令日前都已送出委員會，由於政府擬於明年1月開放進口，為趕在年底讓行政命令准予備查，並預留立委發言時間，立法院14日朝野協商敲定，除原有的25 、29日院會，另於24、30、31日加開3次院會。

    而立法院朝野黨團也在18日協商達成共識，24日院會將處理9項攸關萊豬進口行政命令、食管法和學校衛生法部分條文修正草案。由於在野黨祭出決議案，要求行政命令不予備查，外界預料立法院於平安夜將上演表決戰。

    對於立法院本週的萊豬大戰，國民黨立委擬23日在立法院群賢樓外進行24小時不斷電靜坐活動，當晚將安排如香腸、貢丸等台灣豬肉料理，象徵「最後的晚餐」，暗示明年起將會開始吃進含萊劑的豬肉。

    至於24日立院處理攸關萊豬的行政命令及修法草案，國民黨將號召群眾繞行立法院，並邀請朱立倫、洪秀柱、吳敦義等歷任黨主席以及前總統馬英九，陪同院會外的群眾，一起聲援在立院議場內捍衛食安的國民黨立委。

    面對國民黨的大動作，民進黨也將在21日召開行政立法協調會報因應，行政院將邀請黨籍立委進行便當會，針對24日的萊豬行政命令相關議題進行討論。

    對於國民黨將動員群眾在立法院外集結，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，只要是合法申請的陳抗活動，民進黨團都尊重，也相信國人在陳抗時會保持守法理性，不會有違法行為。

    鄭運鵬說，秉持誠信原則，相信國民黨會以文明的議事行為來進行院會，不管是要進行冗長發言、還是表決，民進黨團都正面接受。

    朝野對決的氛圍瀰漫立法院，加上上次的丟豬內臟事件，立法院長游錫堃昨天特別呼籲，國會殿堂應理性辯論，讓國人了解各黨團的主張，對錯與否由國人評斷，不要再像過去帶豬內臟或不好的工具進入議場；而議場內的安全維護屬於國會自律，他不會動用警察權，各黨派一定要理性問政。

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