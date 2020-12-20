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    羅智強要粉絲出征萊豬立委 蔡適應：他苦於聲量不及蔣萬安

    立法院24日將針對萊豬進口相關法案進行表決大戰，國民黨台北市議員羅智強（見圖）今在臉書發起「懸崖勒豬，留言＋1」活動。（資料照）

    立法院24日將針對萊豬進口相關法案進行表決大戰，國民黨台北市議員羅智強（見圖）今在臉書發起「懸崖勒豬，留言＋1」活動。（資料照）

    2020/12/20 14:03

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院24日將針對萊豬進口相關法案進行表決大戰，國民黨台北市議員羅智強今在臉書發起「懸崖勒豬，留言＋1」活動，點名民進黨基隆立委蔡適應，藍粉紛紛湧入蔡臉書留言「懸崖勒豬」；對此，蔡適應表示，他知道羅智強積極在爭取黨內台北市長提名，但苦於聲量遠不及該黨立委蔣萬安的萬分之一，所以急於在此議題上搶聲量。

    蔡適應表示，2012年馬政府首先開放含有萊克多巴胺的農產品，發起活動的馬英九前幕僚應很清楚。如今他們在野，政府繼續要推進台美貿易，怎麼馬總統前幕僚今天站出來反美，當年馬總統還說以積極態度加速解決美牛問題，以利雙邊貿易談判協商。

    蔡適應說，若羅智強這麼在乎萊克多巴胺，以他在馬總統身邊的地位，當年若他要力阻，打幾通電話給當年的國民黨立委，還不用去臉書出征，萊克多巴胺肉品根本就不會進口。

    蔡適應指出，他知道羅智強積極在爭取國民黨的台北市長提名，但苦於聲量遠不及蔣萬安的萬分之一，所以急於在這個議題上搶聲量，也不顧當年馬總統要積極推動台美貿易的主張，要搶當反美大將，他提醒羅，為了自己要爭取他黨內的台北市長提名，不顧中華民國國家利益，不是一個從政者該有的行為。

    蔡適應也提醒羅智強，立院社會福利及衛生環境委員會召委蔣萬安對本案的裁示是不表決送院會，羅若真的在意，怎麼沒向蔣萬安抗議？

    蔡適應最後強調，對於豬肉，絕對支持台灣自產的豬肉，這是多數國人的共識，肉品貿易的議題，歡迎在理性，科學的基礎上討論。

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