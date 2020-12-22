綠委與兒少團體首推動兒少議會 盼落實兒少人權發展

民進黨立委洪申翰、范雲今與兒少團體首在立法院舉辦兒少議會，盼藉此落實並深化兒少人權發展。（記者彭琬馨攝）

2020/12/22 11:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委范雲、洪申翰今與台灣少年權益與福利促進聯盟共同召開記者會，盼透過推動首次在立法院辦理的兒少議會活動形式，實踐以兒少為主體，多元公共參與的可能性擴展。台少盟呼籲，兒少議會的精神，正是讓兒少成為國家發展的夥伴，共同制定與推展國家政策及發展，落實兒少人權的重要開展。

記者會並邀請監院人權委員葉大華、教育部次長林騰蛟等人出席致詞，民進黨立委吳玉琴、賴品妤、時力立委王婉諭也共襄盛舉。

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台少盟說，目前行政院、部分部會與縣市已實施各項委員會兒少代表制度，在此基礎之上，下階段應持續發展在立法部門設置兒少議會的可能性，讓兒少成為會議主體，能選擇自己關心的議題，主動的提供政府相關政策提案與意見，以弭補在施政上的可能盲點；台少盟說，台灣傳統俗語說「囡仔人有耳無嘴」，在他們看來，年輕朋友應是有能力關心與參與公共議題，更是國家政策制定與落實的最好的夥伴。

本次兒少議會分別以課輔限制、校園規範、性別、表意參與多元議題等四大主題作為討論主軸，邀請多位高中生參與出席討論，並由各立委與監察院人權委員葉大華擔任回應人。

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