公布詳細美豬事實文件 AIT︰盼避免「泛政治化爭論」

美國在台協會（AIT）今天發布一份「美台農業貿易的事實與數據」文件。（翻攝自臉書）

2020/12/21 18:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美豬相關行政命令將在立院上演表決大戰，美國在台協會（AIT）今天發布一份「美台農業貿易的事實與數據」文件。AIT說，很遺憾近來美豬議題被不必要地政治化，造成台灣消費者產生沒有根據的疑慮，AIT希望避免泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣。

AIT今天發布一份「美台農業貿易的事實與數據」文件。AIT重申，美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，且符合美國國內自己食用的食品所採行的、基於科學證據的相同最高標準。美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的。

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對於台灣政壇近日對美豬的討論，AIT說，很遺憾、近來美豬議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮。AIT希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣。

AIT說，我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心，「您可在以下事實清單中，看到更多關於美國的檢查與監督系統及出口規定的相關資訊」。

該文件詳細介紹美國農業部食品安全檢查署（FSIS）如何履行其職責，包括獸醫專家與檢查人員分駐於全美超過6500間由聯邦政府監管的肉類屠宰場和加工廠內、於美國國內進行的檢查計畫、所有出口肉品必須經過檢驗並獲得農業部標章等，以確保美國的肉品、禽肉製品和加工蛋品都安全無虞、合乎衛生且標示正確。

該文件也提供年度殘留量採樣結果，違規紀錄、屠宰場及加工廠的微生物採樣結果等細節文件連結，以及FSIS過往季度報告連結，季度報告總結FSIS在該階段內採取的執法行動。

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