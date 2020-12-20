為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...

林俊憲痛批國民黨不懂得面對、承認錯誤。（資料照，記者蔡文居攝）

2020/12/20 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕反萊豬醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」，造成社會不安，遭食藥署告發散布不實訊息後，坦言數據錯誤，隨後有人要求為其錯誤言論背書的國民黨也要負起連帶責任，但國民黨主席江啟臣今受訪時卻反問「蔡政府又為人民做了什麼？」。對此，民進黨立委林俊憲表示江啟臣的回應不意外，但也能看出國民黨不思反省，「遇事總是逃避、犯錯從不面對。」

食藥署日前打臉蘇偉碩「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」一說後，告發其散播假消息，蘇偉碩坦言引用的論文數據誤植，急改口稱「僅是搖頭丸毒量的0.25倍」。民進黨立委吳思瑤昨批當初不由分說護航蘇偉碩的國民黨，要求「替錯誤言論背書的國民黨，要負連帶責任」，但江啟臣今天出席黨慶活動時被媒體問及吳思瑤要國民黨負責任一事時，卻不正面回應，還反批「蔡政府又為人民做了什麼？民進黨還搞不清楚狀況。」

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對此，林俊憲今傍晚在臉書上發文表示，江啟臣的回答不讓人意外，「這就是一個標準的國民黨式回答：對於錯誤，一概不去面對。」他強調，「政治的道路上是一個又一個對於局勢審慎思考後所下的決定，能準確無誤當然是再好不過，但事實上人的判斷幾乎不可能每次都全然正確，因此在犯錯後要如何面對、如何擁有承認的勇氣，也是一項十分重要的課題」，痛批國民黨就是「學不會，遇事總是逃避、犯錯從不面對！」

林俊憲在文中直言，「『承認、面對』是國民黨身為一個政黨該做卻永遠做不到的事情。」表示希望國民黨在指責他的同時，先好好想想自己過去為政治聲量，引用不實資料的行為，再來說搞不清楚狀況的人是誰。

國民黨上月10日於臉書專頁發布影片，宣稱豬隻使用萊劑會造成豬隻顫抖，隨後農委會防檢局打臉，指該影片與萊劑沒關係，是移花接木的假影片。而近日民進黨在官方LINE帳號推出2020十大錯假消息票選，國民黨的美豬假影片更登上境內錯假訊息「榜首」。

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