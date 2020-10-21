江啟臣：臉書民調9成反萊豬 綠不該活在高支持度假象中

國民黨主席江啟臣表示，經利用臉書進行網路民調，對於反對含瘦肉精豬肉進口、支持強制標示瘦肉精、反對以開放含瘦肉精豬肉換取對美貿易協議等，都有9成以上的支持，民進黨不該繼續活在自己民意支持度高的假象中。（資料照）

2020/10/21 14:58

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣表示，經利用臉書進行網路民調，對於反對含瘦肉精豬肉進口、支持強制標示瘦肉精、反對以開放含瘦肉精豬肉換取對美貿易協議等，都有9成以上的支持，更有高達96.5%的人，對於政府強制標示豬肉產地的抽查及執行能力沒有信心，民進黨不該繼續活在自己民意支持度高的假象中。

江啟臣今在國民黨中常會上表示，有關瘦肉精豬肉進口的疑慮持續發酵，過去一個多月來，國民黨發起公投要求全民共同決定是否開放，同時藉由立院黨團的力量，透過議事程序，阻擋杯葛，就是要讓一意孤行的民進黨聽到多數民眾的聲音。

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江啟臣指出，國民黨利用臉書進行網路民調，在短短1週取得近3萬份問卷調查結果，其中包括1萬多則反對萊豬留言，回應熱烈超乎預期。其中反對含瘦肉精豬肉進口、支持強制標示瘦肉精、反對以開放含瘦肉精豬肉換取對美貿易協議等，都有9成以上的支持。問卷結果更顯示有高達96.5%的人，對於政府強制標示豬肉產地的抽查及執行能力沒有信心，民進黨不應該繼續活在自己民意支持度高的假象中。

對於與民間團體的合作，江啟臣表示，國民黨留意到越來越多的民間團體都已發起連署，甚至規劃以上街頭遊行的方式，抗議政府的作為，國民黨也將積極與民間團體溝通討論，共同發聲，跟人民站在一起，跟下一代的健康站在一起，與大家一起走上街頭，並且採取更多元的方式阻止萊豬的開放，用行動告訴民進黨政府，不應該與人民對立，不應該拿孩子的健康作為經貿外交的籌碼。

江啟臣也說，中華民國與美國的情誼固然重要，但台美友好不該只建立在單一的貿易項目開放，應是多元經貿的互惠，以及共同價值的堅持。他要呼籲蔡英文總統懸崖勒馬吧，在對外談判先行，確保貿易籌碼最大化；對內溝通先行，確保政策配套完整的前提下，重新評估含萊克多巴胺豬肉的進口。

江啟臣也提醒民進黨政府，與世界接軌，並不該只著眼於特定國家的態度。例如歐盟有相對嚴格的食安規範，也是主要的農牧產地之一，不僅可以參考歐盟的做法，更可思考如何將對外經貿市場多元化，在平等互惠與顧及國內產業發展的前提下，找尋讓人民更安心的產品來源，這才個負責任的政府該做的事。

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