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    國民黨要為力挺蘇偉碩負責？ 江啟臣：蔡政府又為人民做了什麼

    國民黨主席江啟臣今至花蓮參加黨慶活動，在花蓮縣黨部主委張峻陪同下，首站先到新城鄉黨部和志工座談。（記者王峻祺攝）

    國民黨主席江啟臣今至花蓮參加黨慶活動，在花蓮縣黨部主委張峻陪同下，首站先到新城鄉黨部和志工座談。（記者王峻祺攝）

    2020/12/20 13:02

    ［記者王峻祺／花蓮報導］醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」造成社會不安，被食藥署依散布不實訊息告發後，改口坦言引用的論文數據誤植，民進黨立委吳思瑤昨批「替錯誤言論背書的國民黨，要負連帶責任」。對此，人在花蓮的國民黨主席江啟臣今受訪回應「蔡政府又為人民做了什麼？民進黨還搞不清楚狀況。」

    國民黨主席江啟臣今至花蓮參加黨慶活動，在花蓮縣黨部主委張峻陪同下，首站先到新城鄉黨部和志工座談，面對媒體詢問蘇偉碩引用錯誤數據，吳思瑤要國民黨為錯誤言論背書負連帶責任一事，他反問「蔡政府又為人民做了什麼？」

    江啟臣說，重點不是蘇醫師說了什麼，而是一個擁有權力的蔡政府，對人民做了什麼？這才是重點，「顯然民進黨現在還搞不清楚」，為什麼民眾反對政府用司法方式，沒收人民言論自由，民進黨法辦的不是蘇醫師、查水表的也不是蘇醫師，而是在查人民的水表，法辦台灣的民主和言論自由。

    針對含萊克多巴胺美豬進口，立法院下週四將表決相關9項行政命令，院長游錫堃要「各黨派理性問政。」江啟程今則呼籲所有委員投下那一票時，「就必須要對歷史、人民負責。」

    江啟程說，萊豬議題不僅是食安議題，更是人民的議題，這不是政治問題，對國民黨來說，關心萊豬就是做該做的事、講該講的話，人民的民意相當清楚，從總統蔡英文8月28日宣布開放以來，有高達六、七成的民意，一直都維持反對，大家不願意看到人民的健康，被拿來交換及當作籌碼。

    他說，民意相當清楚，呼籲所有委員行使職權，該投票就投票，但在投票的時候，請記得自己代表的是民意，不是個人，所有委員都應該看一下背後人民的想法、主張及擔心，再投下那一票時，就要對歷史負責、對人民負責。

    江啟程今下午3點將接續到花蓮市南濱公園參加黨慶活動及市集，晚間則會探訪高齡102歲、晉齡80年的老黨員吳錫浩，頒發晉齡金質獎章與榮譽狀。

    國民黨主席江啟臣今至花蓮參加黨慶活動，並會探訪高齡102歲、晉齡80年的老黨員吳錫浩，頒發晉齡金質獎章與榮譽狀。 （記者王峻祺攝）

    國民黨主席江啟臣今至花蓮參加黨慶活動，並會探訪高齡102歲、晉齡80年的老黨員吳錫浩，頒發晉齡金質獎章與榮譽狀。 （記者王峻祺攝）

    國民黨主席江啟臣（前排白外套者）今至花蓮參加黨慶活動，慰勞黨員及基層志工。（記者王峻祺攝）

    國民黨主席江啟臣（前排白外套者）今至花蓮參加黨慶活動，慰勞黨員及基層志工。（記者王峻祺攝）

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